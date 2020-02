Doña Petroña se quedó con el 1er Concurso de Murgas Estilo Uruguayo en Argentina

Después de tres días a puro cuplé, salpicón, maquillajes, voces espectaculares y letras para reír y movilizar, el 1er Concurso de Murgas de Estilo Uruguayo en Argentina llegó a su fin con una gran ganadora: Doña Petrona.

La murga llegada desde Rosario se consagró con 209 puntos como la mejor de este primer encuentro, seguidos por Entre Tanta Pavada (208-CABA), Ojo al Piojo (207-Rosario) y La Grandulona (198-Salto, Uruguay).

“No lo podemos creer”, dijeron felices al recibir su premio los integrantes del grupo rosarino, que también se llevó varias menciones. El espectáculo, que aborda el tema de los narcos y la seguridad en Rosario, además de la desigualdad social y los efectos del macrismo, fue preparado en tan solo dos meses: “Somos un grupo humano impresionante”, afirmaron al tiempo que agradecieron a todos los que los acompañaron trabajando codo a codo o acompañándolos en este tiempo.

Mauro Castro, dueño de la mejor voz del concurso, añadió: “Lo vivimos como una utopía del director. Nos subimos muchos al barco, con dudas que transformamos en certezas. Creo que lo que queríamos decir está. Estuvimos atravesados por realidades que nos movieron familiarmente. Me encanta cantar aunque no me gustaba la murga y gracias a varios de los que están acá empecé a meterme”, confesó quien en el couplé se encarga de imitar al ex presidente Mauricio Macri.

Realizado en el marco de Punto Carnaval, el Set Centro de Eventos en Juan B. Justo 70 de Mar del Plata, la decisión de los premios y menciones del concurso, estuvo en manos de personalidades distinguidas del carnaval uruguayo como Marcel Keoroglian (Textos e interpretación), Pablo Riquero (Musicalidad y arreglos corales) y Valentina Seijo (Puesta en Escena), sumados a referentes del arte marplatense a nivel nacional e internacional como Belén Rivero (Vestuario y Maquillaje) y Nacho Rey (Comunicación). La Presidencia del Jurado estuvo a cargo de la uruguaya Beatriz Rouco, gestora cultural y fundadora e integrante de la Murga Cooperativa La Mojigata, de Uruguay.

Las menciones otorgadas fueron:

-Textos: Ojo al piojo

-Coro: La grandulona

-Batería: La grandulona

-Vestuario: Entre Tanta Pavada

-Maquillaje: Entre tanta pavada

-Puesta: Ojo al piojo

-Comunicación: Ojo al piojo

-Presentación: Entre tanta Pavada

-Mejor Cuplé: Doña Petrona

-Mejor Retirada: Ojo al piojo

-Mejor Voz: Mauro Castro de Doña Petrona

-Mejor Personaje: Mauro Castro de Doña Petrona

-Mejor Director Escénico: Le pegó como venía

-Revelación: Rebeldes con causa

-Mejor Espectáculo: Ojo al piojo

Bersuit y la murga

Tal como se había anunciado, Bersuit Vergarabat tuvo a su cargo el cierre de Punto Carnaval y no podía hacerlo de mejor forma: con sus éxitos pero también de la mano de las murgas. Así fue que subieron al escenario Jesús Fernández, referente de la murga de Uruguay y Santiago Arto, de la murga local Confusa Algarabía y la murga capitalina Entre Tanta Pavada, para interpretar junto al Cónder, Dani Suarez, Juan Subirá y equipo, el tema “Negra Murguera”.