María Eugenia Vidal relanza recorridas políticas y Jorge Macri ratifica su aspiración bonaerense

Sin prisa pero sin pausa, los principales referentes de Cambiemos línea PRO empiezan a proyectar candidaturas, al menos –por ahora- en el campo de las expectativas, de cara a las próximas elecciones

La ex Gobernadora combina viajes de placer, acompañada por su nueva pareja, el periodista Enrique Sacco, con actividades de inocultable matiz político, como ocurrió en Mar del Plata, donde gobierna Montenegro, escoltada por referentes locales, como el radical Maximiliano Abad, jefe de bloque de diputados provinciales.

A Vidal la obsesiona mantener cohesionado el frente interno. Y, de ser posible, bajo su órbita. Una tarea complicada en medio de las pujas internas abiertas en el espacio para competir por la representación de Cambiemos en las próximas elecciones. Hay, se sabe, aspiraciones de referentes del PRO de encolumar a la oposición detrás de sus nombres, pero también otras dentro del armado que asoman con intenciones de disputarle a los macristas los principales lugares de representación, como el radicalismo.

El vidalismo arrancó una ronda de reuniones, en la que –por ahora- participa la mesa chica de la gestión anterior, para contener las críticas que llueven de parte del oficialismo bonaerense por “la herencia” que recibió Kicillof, que el fin de semana reavivó la queja por el estado del Estado, sobre todo en materia económica, que recibió de su antecesora.

En las últimas horas, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, admitió que “es muy temprano” para hablar de candidaturas, pero ratificó la aspiración propia “a nivel provincial”. Fue en el contexto de la discusión que se abrió en el espacio particularmente para el sillón presidencial, donde no son pocos los que entienden la necesidad de jubilar a Mauricio Macri, y ya empiezan a posicionarse, como el Jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta.

“Está claro que Horacio tiene vocación, y yo también he manifestado las mías a nivel provincial, pero eso no quiere decir que uno vaya a lograr ese objetivo o que empiece a los codazos”, aseguró el primo intendente del ex presidente Macri.

Por ahora en el espacio le prestan atención a las rebeldías internas, y pujan por “mantener la unidad de Cambiemos”, aseguró Jorge Macri, pero, también, empiezan a caminar los distritos para posicionar sus aspiraciones.

“La gente nos puso en un rol concreto de oposición y control, una oposición más responsable que la que tuvimos que tener enfrente, cuando gobernamos, sobre todo a nivel nacional”; aseguró Macri.