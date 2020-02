Ciano busca recuperar los Polideportivos, el Estadio Mundialista y la vuelta del Fútbol de Verano

Después de la decisión del gobierno municipal de reactivar las obras pendientes y consecuentemente habilitar los Polideportivos “abandonados” por la anterior gestión, ubicados en diferentes barrios de la ciudad, el concejal y presidente de la comisión de deportes del Concejo Deliberante, Ariel Ciano, en dialogo con “el Retrato…” destacó: “Vamos a sacar el deporte adelante no solo de la ciudad sino también de la Argentina con aportes públicos y privados”.

En tal sentido, el referente del Concejo Deliberante se refirió en conversación con “el Retrato…” a que “la decisión del gobierno de Montenegro de reactivar las obras pendientes de los Polideportivos ubicados en el barrio Camet y Centenario de Mar del Plata es fundamental. Se reclamó durante el primer momento de la gestión de Carlos Arroyo que los abandonó”.

“Los Polideportivos incluso fueron muy cuidados por los vecinos en todo este tiempo para que no se deterioren, por lo que son verdaderos ejemplos en diferentes zonas de la ciudad”, indicó el referente del Concejo Deliberante a la vez que destacó el funcionamiento de los clubes ubicados en el barrio de Colinas, Las Heras y Libertad. “Ojalá que rápidamente se pongan en marcha estos Polideportivos, porque es fundamental para que los chicos y chicas que están haciendo deporte se desarrollen mejor en los mismos teniendo estos sitios”, sostuvo.

Ciano resaltó que “es factible” que las obras pendientes en los clubes se reactiven en el corto plazo y que comiencen algunas de las actividades en los mismos antes del invierno, especialmente el Club Centenario. “Hay ONG y personas que entrenan voluntariamente a chicos y chicas del barrio en el playón que está frente al Polideportivo centenario. Por eso, rápidamente debería ponerse en marcha la institución”, indicó.

EL DETERIORO DEL”MUNDIALISTA”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre qué se puede hacer en torno al “deterioro edilicio” que presenta actualmente el estadio Mundialista, consideró que hay que pensar una política pública en general para todos los escenarios deportivos de General Pueyrredón. “El que más atención requiere sin dudas es el estadio José María Minella, porque es el más difícil de mantener”, subrayó a la vez que aclaró que hace aproximadamente un año presentaron desde su espacio un proyecto que se encuentra actualmente en la comisión de deportes.

En función de dicho proyecto, explicó que el mismo tiene que ver con la participación público/privada para los escenarios deportivos. “Los países que desarrollaron el deporte lo han hecho con aportes públicos y privados”, comentó y agregó: “Es imprescindible tener ideas diferentes de lo que se viene haciendo hasta ahora, porque sino vamos a tener los mismos resultados, más allá de la buena voluntad que puedan tener los funcionarios que estén a cargo”.

Seguidamente, hizo hincapié en el Torneo de Fútbol de Verano, el cual no se desarrolló este año en Mar del Plata. “Vito Amalfitano presentó un proyecto que aprobamos para crear una comisión para trabajar en esto en la próxima sesión que es el 12 de marzo. No solo es un acontecimiento deportivo que no podemos perder sino por todo lo que genera en la ciudad que se jueguen partidos”, subrayó.

“Es necesario el fútbol por lo que genera como desarrollo los fin de semana en que juegan los equipos importantes en la ciudad”, remarcó el concejal y presidente de la comisión de deportes del Concejo Deliberante, Ariel Ciano, en dialogo con “el Retrato…”

-¿Qué va a pasar con el parque Camet?

-La partida que puso el Ejecutivo de un millón 900 mil pesos es absolutamente insuficiente. Planteamos que se triplique esa plata, pero con la escucha selectiva que tiene no nos escuchó en ese sentido. De cualquier manera, nos abstuvimos en el presupuesto, porque es una herramienta que Montenegro debe tener.

-¿Tienen algún otro proyecto en relación al mismo?

-Sí, tenemos un proyecto para crear un Centro de Entrenamiento para Deportistas Amateur. Habría que pavimentar los 1300 metros de la cinta asfáltica e incluso hay grupos de entrenamiento que ayudarían con estaciones de hidratación, elongación y demás, lo cual mejoraría el parque en general no solo para los deportistas sino para un fin recreativo.

-¿Crees que se pueden buscar sponsors de empresas privadas por falta de presupuesto?

-Hay que trabajar con la nación y la provincia en principio. Tenemos a Inés Arrondo como Secretaria de Deporte, la cual está muy comprometida con el deporte y tiene mucha experiencia. En la provincia tenemos a Fernanda Raverta como ministra de desarrollo de la comunidad, la cual defiende a la Secretaría de Deportes. Por eso, hay que trabajar en conjunto de esta manera.

En ese marco, Ciano reconoció: “Nosotros no estamos para privatizar nada, pero sí para trabajar en conjunto con los privados que quieran aportar, siempre que la dirección sea del estado y que los privados hagan los aportes que quieran hacer” a la vez que aclaró “es factible” el debate que se pueda dar en relación a este tema para que el estadio se conserve.

“Se puede hacer sentando cabeza y dejando de lado las cuestiones que uno puede no compartir. Vamos a sacar el deporte adelante no solo de la ciudad sino también de la Argentina con aportes públicos y privados”, concluyó el referente del Concejo Deliberante.