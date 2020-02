Kicillof puso marcha atrás y ahora liquidará aumento “a cuenta” de paritarias a los contratados

El Gobierno bonaerense rectificó la lista de beneficiarios alcanzados por la liquidación de sueldos que prevé incrementos para el mes próximo, y finalmente incluyo a los contratados que habían quedado excluidos originalmente.

La polémica se generó en el inicio de esta semana, cuando se filtró un instructivo interno que circuló en los organismos públicos, estableciendo la pauta de liquidación de haberes, según el decreto que firmó Kicillof para empezar a ejecutar aumentos a los estatales, “a cuenta” de la paritaria abierta con el sector público.

Ahora llegó la rectificación: “por el presente instructivo rectificativo, se comunica que deberá considerarse como personal alcanzado a los ‘contratos de empleo público’ normados por el artículo 111 inc c) y 115 de la Ley 10.430”, se informó. La rectificación incluye sólo a los enrolados en la 10.430, y excluye a los contratados bajo la modalidad “locación de obras” y “locación de servicios”

La oferta del Ejecutivo en la última reunión paritaria del sector público, fue rechazada por los gremios. De todas formas, el Ejecutivo determinó que mientras siga la negociación, la Provincia liquidará el incremento ofrecido, “a cuenta” del número que finalmente se cierre en paritarias.

La decisión que establecido por decreto Kicillof, se comunicó a los organismos del sector público que liquidan haberes, con la aclaración, entre el “personal excluido” de que no serían alcanzados por el beneficio “los contratados por la locación de servicio regulados en el artículo 111 inc c) de la Ley 10.430, como así tampoco cualquier otro tipo de contratación”.

Ahora se conoció un segundo instructivo, rectificatorio del anterior: “con fecha 18 de febrero de 2020 se instruyó el pago de un incremento salarial mensual identificado como “Suma fija A/C 2020” a cuenta de la política salarial a implementarse por el año 2020 para el personal de la Administración Pública Provincial, de acuerdo a las condiciones allí expuesta”, asegura el documento, luego de lo cual aclara que la rectificación “debe considerar” a los contratados a los efectos de la liquidación de haberes.

En ese sentido, aclara que “a tal fin se incrementan los importes máximos mensuales de dichos contratos, que fueran fijados por decreto 1254/2019y modificatorio conforme al régimen horario de labor semanal y las tareas a desarrollar por el contratado, de acuerdo a las cláusulas del instrumento suscripto por las partes en pesos tres mil ($3000) desde el 1 de febrero de 2020, y en pesos cuatro mil ($4000) desde el 1 de marzo de 2020”k.

La polémica se había generado por la decisión de dejar al margen del incremento a los contratados, un universo que después aclaró Economía alcanzaba alrededor de 3.500 trabajadores.