Polideportivos: “Montenegro está actuando con sensatez” y “lo de Arroyo fue un cuasidelictivo”

Teniendo en cuenta las gestiones municipales que se encararon recientemente para reactivar las obras pendientes y habilitar algunos Polideportivos ubicados en diferentes barrios de la ciudad, el concejal de Acción Marplatense y ex titular del Emder, Horacio Taccone, en dialogo con “el Retrato…” destacó que el actual gobierno municipal “está actuando con sensatez” y consideró que lo sucedido con los mismos durante la gestión de Carlos Arroyo “es un cuasidelictivo”.

En tal sentido, el ex titular del Emder señaló que “el gobierno de Guillermo Montenegro, al empezar las gestiones con las empresas para reactivar las obras y pagos pendientes que hay en muchos Polideportivos Municipales que quedaron próximos a inaugurarse, está actuando con sensatez”.

“Es una locura lo que hizo el gobierno anterior de dejar abandonadas estas obras y de no continuar pagando con los certificados que quedaron pendientes. Cuando uno hace una obra pública de envergadura va pagando por etapas certificados y muchas veces hay atrasos razonables, pero esa anterior gestión local no quiso seguir pegando, porque no lo hicieron ellos y abandonaron los Polideportivos”, cuestionó.

En función de ello, consideró que lo que ha sucedido con los Polideportivos en la gestión de Carlos Arroyo “es cuasidelictivo” a la vez que destacó en tal sentido la labor del actual intendente de General Pueyrredón. “Montenegro ha actuado con sensatez, lo cual se valora. Estamos acostumbrados a tantas cosas que se han hecho mal, que ver algo normal parece destacado”, señaló y subrayó: “Esperemos que en poco tiempo estén terminados los dos Polideportivos que abandonaron”.

En relación al Polideportivo local ubicado en el barrio Centenario de Mar del Plata, expresó que “está terminado, pero lo único que faltaba era conectar el gas. La parte de gimnasio estaba en condiciones de ser utilizado por los miles de chicos que viven en la zona y que no tienen lugar para hacer actividades físicas” y añadió que “es criminal lo que ha pasado”.

“Se han roto algunas chapas del techo, las palomas han lastimado el parquet, pero no es una obra carísima la que hay que hacer en el lugar. Con 3 millones de pesos aproximadamente se tendría que poder poner en funcionamiento el gimnasio del Polideportivo”, precisó y comentó que “la pileta no es una obra imposible de realizar desde lo económico”. A su vez, destacó que no se registraron hechos de vandalismo en ninguno de los Polideportivos locales.

Seguidamente, hizo hincapié en el Polideportivo ubicado en el barrio Estación Camet y explicó que le quedaban algunas obras pendientes de realizar. “Le faltaba cierto porcentaje de finalización de obra, pero valoro que tengan ganas de terminarlo”, resaltó y añadió que igualmente para fin de año debería estar terminado en su totalidad mientras que el Polideportivo ubicado en el barrio Centenario antes del comienzo de las vacaciones de invierno.