Mestre rezó misa en Gesell y leyó una carta del Papa Francisco que calificó de asesinato el hecho

El obispo Gabriel Mestre, de Mar del Plata, pidió por “el descanso en paz” de Fernando, leyó una carta (FOTO) que le envió el papa Francisco e hizo un llamado a la “conversión de los corazones violentos”. Lo hizo ante las puertas del boliche Le Brique y que tuvo una masiva participación de parte de geselinos y turistas que se sumaron espontáneamente para rezar por el eterno descanso del alma de Fernando Báez Sosa.

Cerca de las cinco y media de la tarde, la esquina de la avenida Buenos Aires y Calle 3 fue el punto de encuentro donde se congregaron vecinos, turistas y autoridades políticas, como el intendente Gustavo Barrera y el secretario de turismo local Emiliano Felice, entre otros. Por decisión del municipio, se descubrió una placa negra, de letras blancas, con una leyenda irrefutable: “El pueblo geselino condena social y jurídicamente estos crímenes”. Además, el orfebre Juan Carlos Pallarols se contactó con el municipio y se comprometió a enviar una Rosa de la Paz, que será exhibida pronto en la iglesia.

LA CARTA DE FRANCISCO

En la oportunidad y antes del oficio religioso Monseñor Mestre leyó una carta que le enviara , de puño y letra, por el Papa Francisco y en la que decía de manera textual:

“SER Mons. Gabriel Mestre

Querido hermano

Se que mañana celebrarán una misa en Villa Gesell al cumplirse un mes del asesinato de Fernando Baez Sosa.

Quiero asegurarte mi compañía espiritual ese día. También yo celebraré la Eucaristía por Fernando y sus padres.

Por favor, no te olvides de rezar por mi.

Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.

Fraternalmente

Francisco

GRITOS DE JUSTICIA

Durante horas se pidió por la memoria, verdad y justicia. Hubo también gritos que clamaban “cadena perpetua” para los rugbiers. Primaron la bronca y la indignación. Uno de los carteles rezaba la inscripción: “No falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen”. Otra de las pancartas decía: “Que la plata no sea el poder”.

Hubo aplausos para Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa. Y gritos de reclamo a la policía, a los dueños de Le Brique y al municipio, por “mirar para otro lado” y no haber puesto parlantes para escuchar el discurso en el Congreso de los padres de Fernando.

El obispo Gabriel Mestre resumió el espíritu de la convocatoria y en su mansaje dijo: “Esta misa tiene un signo profético para pedir por el descanso eterno de Fernando y el consuelo de su familia; por la justicia justa y no la impunidad; y por la conversión de los corazones violentos. La idea es repensar esta sociedad y que busquemos ser artesanos de la paz, como dice el papa Francisco”, expresó. Y aclaró la postura de la iglesia ante los rugbiers: “El perdón es un camino que no implica impunidad. No se puede perdonar y que todo quede como antes. Debe haber una justicia justa que luego permita la opción por el perdón sincero del corazón. Por eso el perdón es un camino que implica reconocimiento de la verdad a partir de la Justicia”.

La fiscal Verónica Zamboni ampliará el miércoles la declaración indagatoria a los ocho rugbiers imputados como coautores del crimen: los acusará por el doble agravante del homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. Mientras tanto, mientras se observa con atención el avance de la causa, la ciudad se prepara para seguir de alguna manera con su ritmo.