Al igual que Vidal, Kicillof dará a estatales el aumento por Decreto ante el rechazo gremial

Desde el gobierno provincial explicaron que ante la necesidad de llevar un alivio inmediato al bolsillo de los trabajadores los incrementos serán de $3000 a partir de marzo como recomposición del 2019; y en abril se suman $1000 a cuenta de la paritaria 2020. Las sumas no son bonos, sino sumas remunerativas.

No se trata del cierre de la negociación. Es un recurso que suele utilizar el Ejecutivo para “operativizar” el acuerdo rechazado, en lugar de postergar su ejecución y pagar, luego, con retroactivo

Desde las 9, el gobierno de Kicillof y los estatales bonaerenses se vieron las caras nuevamente en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires luego de que la Provincia planteara un nuevo ofrecimiento que superó en $1000 al primero que hizo. En ese marco, ofrecieron como recupero de la paritaria 2019 una suma fija remunerativa mensual no bonificable de 2000 pesos a todos los agentes desde el 1 de febrero 2020. En tanto, de cara a la negociación de este año, también propusieron 2000 pesos desde 1 de marzo o un 7% de aumento en el básico.

Ante esta situación, el titular del Sindicato de Salud Pública y adjunto de Fegeppba, expresó que “planteamos que los compañeros trabajadores tienen una pérdida adquisitiva por la debacle económica y el incumplimiento de la paritaria por parte del gobierno anterior de más del 35% . Por este motivo, necesitamos ordenar esta situación.”

Desde ATE, explicaron que “en lo que hace a la recomposición de lo que había planteado para 2019, subió los montos a $2000 en el siguiente esquema: pagar $1000 en enero, incorporar $1000 más en febrero, constituyendo”. Asimismo, detallaron que “en lo que es la paritaria de 2020 volvió a ofertar la misma estructura aunque aumentando $500. 2000 para marzo a pagar en abril u otra alternativa que planteo que es el 7% del básico a los estatales. Esta última haría cobrar menos a los que tienen menor categoría que la oferta original”.

El secretario general del gremio, Oscar de Isasi, manifestó que “ratificamos nuestro planteo de recuperar poder adquisitivo del salario y de no perder a mano de la inflación en el año 2020. Planteamos la recategorización del personal, que el presentismo pase a sueldo eliminando el concepto pero manteniendo los montos. Que la hora de bolsillo de los sectores más postergados, como es Salud, Educación, Niñez, Patronato, entre otros, tengan un estímulo especial para poder equipararse con sectores que cobran mayor valor horario”.

También, expresó que “desde ATE planteamos la insuficiencia de ese planteo salarial, porque consideramos que los montos son insuficiente y en segundo lugar porque consideramos que si el primer tramo es para compensar el salario perdido en 2019 debería ser retroactivo a diciembre y no lo es. Y porque consideramos que el tramo que tiene que ver con la discusión del 2020 debería ser retroactivo a enero y tampoco lo es. Además porque en el tramo de la paritaria del 2020 plantean dos ofertas, una del 7% y otra del $2000 en febrero”.

“La propuesta la debe resolver el gobierno y no los gremios, y en todo caso los sindicatos debemos valorar o no la propuesta que nos hagan. Ese es un tema que tiene que resolver el gobierno y no los gremios”, concluyó.