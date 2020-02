Aldosivi le ganó a Huracán por 2 a 0 en Parque Patricios y logró salir de la zona de descenso

El que atraviesa un presente complicado es Huracán, que no logra salir del pozo. Acumula diez fechas sin triunfos y está anteúltimo en la tabla de la Superliga. Aunque no tiene problemas con el descenso, está obligado a mejorar su producción para sostener la continuidad de Damonte, quien aún no ha sumado de a tres como DT del equipo.

SINTESIS

Huracán 0: Antony Silva; Bettini, Ezequiel Navarro, Mariano Bareiro y Carlos Araujo; Hezze y Calello; Francisco Ramírez, Juan Vieyra y Martín Ojeda; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Aldosivi 2: Pocrnjic; Fara, López Quintana, Miers y Lucas Villalba; Gil Romero; Sebastián Rincón, Leandro Maciel, Federico Gino y Bertoglio; Federico Andrada. DT: Guillermo Hoyos.

Goles: en el primer tiempo, 23′ Pablo Becker; en el segundo tiempo, 17′ Federico Gino.

Cambios: en el primer tiempo, 9′ Pablo Becker por Gil Romero; en el segundo tiempo, en el inicio, Rodrigo Gómez por Calello, 10′ Agustín Curruhinca por Ramírez, 13′ Fernando Coniglio por Araujo, 19′ Nicolás Bazzana por Bertoglio y 42′ Nazareno Solís por López Quintana.

Incidencias: en el segundo tiempo, 11′ expulsado Leandro Maciel.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Arbitro: Mauro Vigliano.