La UOCRA hizo sentir su reclamo por trabajo ante las puertas mismas de la Municipalidad marplatense

Cientos de trabajadores de la UOCRA se movilizaron ante el Municipio, donde eran esperados por dirigentes de la CGT Regional, e inclusive concejales, quienes acompañaron a la delegación encabezada por su Secretario General César Trujillo a la entrega del petitorio ante autoridades del Gabinete Municipal que estuvo encabezada por el Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti y el titular de Obras, Jorge González y otros funcionarios.

El secretario general de los constructores le solicitó la urgente reactivación de la obra pública que hoy está paralizada, a la vez que pidió la urgente aprobación del Presupuesto para poder comenzar a trabajar en algunas de las obras proyectadas. Miguel Roldán por su parte enfatizó que apoyaban el trabajo de la Cooperativas, pero que la entrega de obras no fuera en desmedro de los obreros de la UOCRA, que cumplen todos los requisitos laborales exigidos y que hoy no serían tenidos en cuenta en una primera etapa.

Antes de ingresar al Palacio Municipal, Trujillo aseguró que les preocupa la falta de inversión en la obra pública de la ciudad y que la falta de trabajo se empieza a sentir, la vez que remarcó que “La situación está cada vez más difícil, porque los trabajadores no tenemos expectativas de obras nuevas, de inversiones nuevas, etcétera. La estamos pasando mal y los compañeros necesitan trabajar pero no hay nada, no tenemos noticias de nuevas obras e inversiones y la perspectiva es negativa; estamos muy preocupados”

También aclaró que hoy se están sosteniendo “por la poca inversión privada que hay”, para luego enfatizar que no queremos que “se olviden de los constructores que somos padres de familia, que vivimos en la periferia de Mar del Plata y que todos los días tenemos que llevar el sustento a los hogares, además de ser la madre de otras 40 industrias ligadas a nuestro trabajo”.

Trujillo aseguró que están un poco preocupados en su espacio porque todavía no tienen ninguna novedad sobre alguna obra pública en Mar del Plata y la región. Además agregó que muchas personas ya se han acercado al gremio a buscar trabajo.