Mil obreros de la UOCRA se movilizarán ante las puertas de la Municipalidad reclamando por trabajo

Unos mil trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción, Seccional Mar del Plata habrán de movilizarse en la mañana de este viernes desde la hora 10 ante las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredón , donde entregarán un petitorio reclamando ante la paralización de la obra pública en esta ciudad , lo mismo que en la región de influencia de esa entidad sindical y que abarca a otros 8 municipios.

El Secretario General de la UOCRA, César Trujillo dialogó con “el Retrato…” y reiteró que “La situación está cada vez más difícil, porque los trabajadores no tenemos expectativas de obras nuevas, de inversiones nuevas, etcétera”, a la vez que aclaró que hoy se encuentran sosteniendo “por la poca inversión privada que hay”, para luego enfatizar que no queremos que “se olviden de los constructores que somos padres de familia, que vivimos en la periferia de Mar del Plata y que todos los días tenemos que llevar el sustento a los hogares, además de ser la “madre” de otras 40 industrias ligadas a nuestro trabajo”

Denunció que si bien existen muchas empresas que planean instalarse en el parque industrial, su aprobación aún está pendiente por el Concejo Deliberante. “Hay muchos empresarios que nos dicen que quieren invertir en Mar del Plata. Queremos que a la empresa que venga se les ponga las pautas y las condiciones para poder invertir, pero que lo puedan hacer en la ciudad y no que se vayan a otro lado”, indicó.

Recordó que “La construcción es madre de industria, no solo en Mar del Plata, sino en el país y en el mundo. Por eso, hay que ponerla rápidamente en marcha. El tiempo va pasando y nos estamos preocupando muchísimo, porque no se acuerdan de los trabajadores registrados que somos los que mantenemos los hospitales públicos, las escuelas, la seguridad, etcétera con los aportes que hacemos”, para finalmente afirmar que “hoy ya empezamos a tener trabajadores en las puertas del gremio como hacía tiempo no se veía. Esperan una changa , al menos diaria , para poder llevar la comida sus casas”.