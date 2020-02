Georgina Tirotta, una Estrella de Mar con brillo propio que está viviendo un año inolvidable

Se la nota feliz. Proyectando y apostando a la temporada teatral marplatense la que continuará viendo sobre el escenario del “Corrientes” hasta el 25 de marzo. Amante de Mar del Plata “pero más cuando hay menos gente”. Disfrutando a pleno de un trabajo que la llevó a ganarse el Estrella de Mar en coreografía por “La Fiesta Inolvidable”. Siempre con una sonrisa a flor de labios. Georgina Tirotta visitó la Redacción de “el Retrato…” y nos habló de “este inolvidable verano que estoy viviendo”

Sabe de los sinsabores de la profesión que ama con toda su alma. “Ha sido un muy buen año en este comienzo, y eso que en este laburo uno está arriba y después abajo. Te ganas un premio, como en este caso, pero por ahí tenemos rachas sin trabajos, con esperas en el medio…

Al referirse al día que la llamó Horacio Sansiviero para armar en general de “La Fiesta Inolvidable”, recuerda que “dije que si enseguida. La misma semana me habían llamado para coreografiar Burlesque. Pero se iba a quedar en Buenos Aires y pensé que podía hacer ambas cosas. Pero cuando me contaron la magnitud de La Fiesta Inolvidable , no lo dudé y le dije que no al resto. Yo no había trabajado con Flor (de la V). La había coucheado en el 2015 y quedamos muy amigas. Hicimos cosas juntas, la ayude con coreos pero no trabajamos en teatro, y a las dos nos encanta el teatro. Todo esto salió mientras estaba en el Bailando.

– Esperaba está temporada?

– Esperar no. El teatro no puede adivinarse nunca. Nunca se sabe y veníamos de un 2019 a nivel turístico muy malo. Yo sabía que este verano iba a repuntar el país y la gente iba a gastar vacacionando. El año pasado apenas salían. Y si salían iban a las megaproducciones. Pero todos teníamos fe en este verano. Con Horacio (Sansiviero), ya desde la gestación nos llevamos muy bien. Ya nos conocíamos de eventos anteriores y lo conozco a Horacio a través de “Mariqena del Prado”. Pegamos onda al toque y somos muy amigos. Es muy profesional. Sabe de remarla como nadie. Hizo 15 años la Peatonal y es un gran actor de Santa Fe. Estudió muchísimo y tenemos concepciones del espectáculo muy parecidas. Yo me enamore de su visión actoral y el de mi visión de lo estético o de lo musical. A mí me encasillan como bailarina pero también soy actriz, y el aparte de humorista y actor, sabe mucho de lo musical. En solo un mes y medio que gestamos el guión, sabíamos que iba a ser una bomba. No sabíamos cómo iba a reaccionar el público pero cuando vimos como iba nos dimos cuenta que iba a ser lindo.

– Como es trabajar con Flor de la V , ya que la hacén mala fama?

– No fue así. Todo lo contrario a pesar que desde el 2015 me anticipaban que era una persona difícil. Yo no sabía con quién me iba a encontrar y pegue onda al toque. Es muy exigente y a veces se confunde eso. Es exigente con ella misma. En el Bailando convivís y jamás tuve problema. Soy su fan. Me gusta su lucha personal y lo que venía haciendo. Yo no puedo separar eso. Hay gente que no sabe lo difícil que pudo haber sido su vida entera. Quizá la gente se olvida pero yo apoyo mucho a la comunidad gay. Para mí una persona tiene que ser auténtica independientemente de su condición o elección. Aunque Mar del Plata es una ciudad muy conservadora. Es una burbuja aparte y le deseo que avance. Tengo muchos amigos que la pasan mal. Volviendo a Flor es la mina más laburadora que conocí en este ambiente. Desde que la conozco pegamos onda y cuando ella valora el trabajo de otra persona porque le gusta, siempre te vuelve a llamar. Desde mi vivencia es una laburante increíble.

Tuvo tiempo también para referirse al productor Juan Alzúa dijo “Es una persona increíble como labura. Lo conocí 15 días después de haber cerrado el proyecto. No habíamos hecho nada juntos. Me hablaban muy bien de él. Es un tipo que la rema. Que realmente hace cosas con calidad. No le da lo mismo y eso me incentivo para aceptar. Y luego tiene un buen trato. Se puede conversar muy bien con él. De las primeras cosas que me dijo fue que quería pasarla bien con buena gente. No quería líos ni nada de eso. Es algo que vivo muy de cerca y me agota. Me saca de eje.

Cuando se le preguntó cómo hacía para abstraerse de los conflictos, fundamentalmente mediáticos, fue sincera y afirmó “ No tengo ni tele ni cable. Solo redes sociales. No me hago la snob. La tele se convirtió en Argentina en algo que busca la agresión y para mí no es lo único que vende”

Sobre la injerencia que en ese tema habría tenido el Bailando…donde los conflictos estallan todos los días, “culpó” más “a los programas que empezaron a hacer de las peleas algo importante y así se fue el contenido”, enfatizando sobre su esperanza que “que esto cambie. Los noticieros son imposibles de mirar. No puedo soportarlo. Creo que es la tele en general. A mí me harta pero todo el mundo dice lo mismo”.

Más adelante se refirió a que hoy su tiempo libre “que no es mucho, lo reparto con mi familia. Trato de ir a la playa. Volví a entrenar. Estamos haciendo doble función. El horario se cambia mucho y uno se acuesta muy tarde. Pero intento bajar las revoluciones e irme a dormir más temprano.

Acerca si su futuro en lo inmediato estaba el seguir participando como coach en el Bailando, expresó “Aún no tengo noticias. Ojalá. Tengo la cabeza puesta acá en Argentina. Puede pasar hasta abril. Lo que tiene el Bailando es que son muchas horas a nivel ensayo y producción. El formato evolucionó mucho. Hacemos puestas en escena. Nos metemos en todo. Tenemos reuniones todo el tiempo”, acotando que durante el año “hago agenda de seminarios por el interior. No puedo dar clases regulares por falta de tiempo pero los seminarios son clases según lo que el maestro de la escuela nos pidan. Yo doy lo que me pidan y participó en certámenes”.

– Y su vida personal?

– No tengo… (se ríe) Tampoco tengo pareja. No me gustaría estar con un artista como yo. Tendría que ser fuera del ambiente.

– Cuál es su anhelo?

– Me gusta mucho el musical. Estuve en Aladin y fue hermoso. La gente encasilla y no está mal, pero necesito estar en el escenario. Mi propuesta hoy es tomar clases de canto y seguir creciendo artísticamente.

Al hablar del futuro de “La Fiesta Inolvidable” dijo que “La gente nos pide que la llevemos al interior o a Buenos Aires pero eso no lo sé. Es un tema de producción. Es una obra muy cara y si bien el país mejoró es una época difícil. Es una obra compleja a nivel económico y de infraestructura. Tenemos ganas, pero aún no lo podemos saber.

– Como vio a Mar del Plata?

– La encontré plagada de gente como hace años no veía. Me encanta ver la Peatonal así. No sé puede andar por ninguna parte. Aunque lo negativo es la encontré con muchos baches y eso me pareció grave pero acaba de cambiar el gobierno.

Finalmente se refirió al cariño que le tributa la gente “Soy de perfil bajo. La gente me conoce pero no sabe de dónde. Algunos sí, pero la mayoría no. Tengo intimidad y puedo pasar desapercibida según el lugar pero el cariño lo siento muchísimo. La gente nos agradece mucho.

Por último expresó su deseo “de volver la próxima temporada a Mar del Plata. Amo esta ciudad. Siempre me gusta regresar, y más cuando hay menos gente. Es más como propia”