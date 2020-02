Memo Senas y Martín Savi: los herederos de Cherutti

Miguel Angel Cherutti lleva cuatro décadas sobre los escenarios de la mano de su voz, su humor y sus imitaciones. Y como todo buen maestro, deja su legado y da lugar a nuevos artistas de nuevas generaciones que puedan asumir la posta sobre los escenarios en un futuro y forjar sus propios caminos.

Así es que este verano en “Son Formidables” , sus “laderos” del humor y de la canción son Emiliano “Memo” Senas y Martín Savi , respectivamente. El primero es, al igual que Miguel Angel, oriundo de Cañuelas. Saltó a la fama en Talento Argentino y luego participó en el sketch humorístico de PPT imitando a Sergio Massa y Mauricio Macri. También intervino en Polémica en el Bar e integró durante un par de temporadas el grupo humorístico QV4.

Martín tiene solo 15 años y sus padres se contactaron con Miguel Angel para pedirle que sea su couch vocal y sobre el escenario. Entusiasmado por el potencial del adolescente, lo integró al espectáculo que completan la joven bailarina Ayelén Garavaglia en su debut como media vedette, y los bailarines Vicky Dolan, Julián Morán y Stefania Pastocchi.

“Mi primer contacto con Miguel fue en 2011 en el aniversario del Cañuelas Fútbol Club”, recuerda Memo. “Surgió la posibilidad de hacer algunas imitaciones con él y Nito Artaza, compartían escenario por ese entonces. Luego pasaron los años y perdí el contacto hasta que en estos últimos meses nos contactamos y acá estoy. Obviamente, muy agradecido porque sé que es un paso muy importante para mi carrera” , asegura.

Papá de Alvaro y Carmela junto a su mujer Daiana, este joven artista de 33 años, comenzó sus imitaciones “de chico, siempre en joda con la familia y amigos”, hasta que en 2009 con su amigo Agustín Fantino hicieron un show y el boca en boca empezó a generar eventos, castings, etc.

Hoy sobre el escenario se pone en la piel de Mario Iúdica, Marcelo Tinelli, Chayanne, Tévez, un Maradona muy actual, Guido Kazscka, y muchos más, generando la sorpresa y la risa de los cientos de marplatenses y turistas que ven el show de lunes a miércoles a las 22:30 en el Hotel Uthgra Presidente Perón de Mar del Plata y viernes y sábados a las 22 en el Casino Sasso de Punta Mogotes en un show unipersonal. “Que eso suceda, hoy que es difícil hacer reír a la gente, me sorprende y lo disfruto”, remarca.

Por su parte, Martín con tan solo 15 años ya tiene una larga trayectoria, dos discos grabados y una victoria en el Festival de San Remo en su cuenta. Comenzó a cantar a los 6 años “en la ducha”, temas de Michael Jackson y Pavarotti, y desde entonces tomó clases en la Academia de Valeria Lynch, en Gachi Leibovich y en Teatro Colón, hasta tener hoy como couch a Miguel Angel Cherutti.

En estos años, ya ha cantado ante el mismísimo Papa Francisco, interpretando “Santa Lucía” y un día antes lo hizo frente a Diego Armando Maradona entonando “Solo le pido a Dios” en medio del Estadio. Y como si fuera poco, pisó el escenario del Luna Park de la mano de Julio Iglesias: “Fui con mis padres a verlo en su despedida y les dije que quería cantar con él, pero me dijeron que no creían que fuera posible. En una de las canciones, ‘Caruso’, mi tema favorito, me dice ‘vení a cantar'”, recordó el joven.

También cantó con Il Divo y José Carreras y se presentó en programas de televisión, como en “ShowMatch” y en numerosos conciertos formando parte del Teatro Colón. Hoy es parte de la temporada marplatense en “Son Formidables” donde deja atónito al público por su juventud y su voz, haciendo un cierre a pura ópera junto a Cherutti que hace saltar al público de las butacas para aplaudirlos.