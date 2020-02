Sánchez Ibáñez: Peligra el inicio de clases en General Pueyrredón; hay 9 escuelas con “grandes riesgos”

A menos de un mes de la fecha prevista para el comienzo del ciclo lectivo 2020, el Secretario General de Suteba Mar del Plata, Gustavo Sánchez Ibáñez, dialogó con “el Retrato…” y puso en duda el inicio de clases pautado para el próximo 3 de marzo, ya que existen 76 colegios que se encuentran en una “crítica” situación edilicia. “Hay 9 escuelas que poseen grandes riesgos”, subrayó.

En relación a la situación edilicia de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, el Secretario General de Suteba Mar del Plata, Gustavo Sánchez Ibáñez, señaló que “las comisiones que están a cargo de consejeros escolares del Frente de Todo, como lo es la de infraestructura, ya ha venido trabajando durante todo el verano y hasta el día de hoy en las distintas obras que hay que realizar y en que todo esté en condiciones para comenzar a trabajar”.

“Lo que atrasó esto fue la no firma del intendente Montenegro en su momento y que hace unos días atrás revirtió adhiriéndose al convenio marco”, apuntó a la vez que manifestó su preocupación en relación a “que todavía no hay un plan ni a mediano plazo de intervención sobre qué cantidad de escuelas y que aportes hará el municipio”. Asimismo, cuestionó que “haber rechazado en su momento la firma del convenio marco con la provincia genera que los días pasen y no se soluciones esos problemas específicos”.

Seguidamente, Sanchez Ibáñez se refirió a que, conforme a un listado provisorio que fue enviado por el Consejo Escolar en diciembre con el aporte de Suteba y otros sindicatos, hay un total de 76 escuelas afectadas en General Pueyrredón. “Entendemos que en listado definitivo son más de 100 colegios”, afirmó.

“Sobre estas 76 escuelas hay 24 que el mismo Consejo Escolar envió a la Dirección Nacional de Escuelas diciendo que son de alto riesgo y que deben tener prioridad para su intervención, pero lo cierto es que de esas 24 hay 9 que tienen graves problemas estructurales”, sostuvo el referente de Suteba.

Por último, reconoció que es “lógicamente” imposible que en aproximadamente 20 días puedan solucionarse los problemas edilicios de dichas instituciones, por lo que, peligra el inicio del ciclo lectivo. “Una cosa es analizar cómo se va a intervenir y otra diferente es empezar a intervenir ya directamente con los recursos y la capacidad técnica que tiene el Municipio en las escuelas, que son aproximadamente 9 las que poseen grandes riesgos”, afirmó.