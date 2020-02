Guillermo Montenegro contundente: “Mar del Plata es mucho más que una postal de enero”

El intendente Guillermo Montenegro encabezó este lunes el acto oficial por el 146° aniversario de la fundación de Mar del Plata realizado al pie del monumento de Patricio Peralta Ramos, ubicado en Plaza Colón.

En primer término, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino; luego, el Intendente realizó un discurso en el cual destacó: “Cuando decimos que tenemos todo, realmente es así: tenemos una ciudad maravillosa todo el año, y los que nos conocen solamente durante el verano se llevan una parte de lo que es. Nosotros sabemos lo que es Mar del Plata sino lo que es Sierra, Batán, la importancia que tiene nuestro Cordón Frutihortícola, nuestras industrias, nuestras playas, la Laguna. Mar del Plata es mucho más que una postal de enero”.

Seguidamente, Montenegro señaló que “lo más importante es estar juntos de verdad. A veces hay discusiones que hay dos puertos, dos Mar del Plata, dos educaciones (la pública y la privada) cuando en realidad estudian nuestros chicos marplatenses, dos playas cuando en ellas trabajan los marplatenses. Todo General Pueyrredon tiene que tener unidad para crecer y tenemos que ser juntos, no hay otra forma de crecer. Cuando se fundó la ciudad, no tengo ninguna duda que pensaron que no había dos Mar del Plata, dos puertos, dos playas. No lo pensaron porque no lo puede haber y esto es responsabilidad de todos nosotros más allá del espacio político”.

Por último, el Intendente concluyó: “El gran desafío que tenemos es resolver los problemas de todos los vecinos y, especialmente, de los que menos tienen, pensando siempre en la importancia de nuestra ciudad para el resto del país. Tenemos que estar más unidos que nunca en las mayores adversidades, en las cuales mostramos los marplatenses una solidaridad muy clara. Esto se vio la semana pasada con la tormenta o cuando fue el incendio de Torres y Liva, la gente se acercó a ayudar con lo que tenía. Esto demuestra claramente como somos”.

Estuvieron presentes el obispo Gabriel Mestre, Pablo Aráuz (tataranieto del fundador de la ciudad), fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, representantes del gabinete municipal, concejales, legisladores, integrantes del Centro de Ex Combatientes en Malvinas, invitados especiales y público en general.

FESTEJOS POR EL ANIVERSARIO DE MAR DEL PLATA

Durante esta jornada continuarán los festejos por el aniversario de la fundación de la ciudad. Desde las 21, la Secretaría de Cultura llevará a cabo una velada en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas donde participarán todos los organismos artísticos que forman parte del patrimonio cultural marplatense y desarrollarán diferentes propuestas con diversos géneros musicales.

El programa abrirá con la Orquesta Municipal de Tango, a cargo del Maestro Julio Dávila, que llevará a cabo un breve recorrido por las piezas más recordadas de nuestra música ciudadana.

A continuación, la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por su titular, el Maestro José María Ulla, interpretará un programa de música popular que incluye “Alfonsina y el mar” con la participación en piano del Maestro Claudio Corradini, “Camino Real” de A. Reed y “Balada para un loco” de Astor Piazzolla, con Karina Levine en canto.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica Municipal que dirige el Maestro Javier Mas, ejecutará Danzas polovtsianas de la ópera “El príncipe Igor” del compositor Alexander Borodin.

Aquellas personas que deseen consultar los espacios en donde funciona la entrega de entradas pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/entradasconciertoaniversario