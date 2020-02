Magiar satisfecho con la temporada festeja el “cumple” de Mar del Plata asando dos vaquillonas con cuero

En el marco de la temporada de verano, el empresario gastronómico y dueño de Mirador del Cabo, ubicado en la zona de Cabo Corrientes, Goyo Magiar, en dialogo con “el Retrato…” resaltó la afluencia turística que hay en Mar del Plata, pero advirtió que el nivel de consumo es bajo. “En Mar del Plata todo nace a partir de que esperamos el verano para salvarnos. Si trabajáramos en consecuencia todo el año, sería diferente”, resaltó. Tambien se refirió a las dos vaquillonas con cueros que asarán este lunes con motivo del cumpleaños de Mar del Plara. “Se hará un asado popular con cuero, habrá música en vivo y gauchos. Es un evento que en la Argentina no se hacía, pero sí se hace en Los Ángeles, Nueva York, Múnich, Londres”, resaltó.

Goyo Magiar que hace aproximadamente 15 años que explota el Mirador del Cabo, ubicado en la zona de Cabo Corrientes, hizo hincapié en que “el verano en afluencia de gente registró entre un 30% o 35% más que el anterior, pero en lo que respecta a lo económico y al consumo no se dieron esos mismos números”.

Conforme a lo anterior, aclaró que desde su empresa respetan mucho al turismo y por ello, trataron de mantener los precios del verano anterior o con un leve incremento, no mayor al 15 o 20%. “Los mercados son interesantes en la medida que tengan una tasa de retorno y una respuesta genuina. No te pones contento porque viene mucha gente, si el poncho no aparece”, indicó.

“Todo tiene que ver con el orden y la coherencia de los mercados en cuanto al consumo y el costo del mismo. Hoy, hay un mercado con mucha voluntad, en el sentido que la gente sale, porque cree, pero después cuando lo convertís en realidad el poncho no aparece o si aparece lo tarjetéas, pero luego tenes que agarrarte de los problemas que siguen con eso”, sostuvo.

Asimismo, remarcó: “En Mar del Plata tenemos un turismo que apunta lisa y llanamente a la provincia de Buenos Aires. El turismo elite o 5 estrellas va a seguir viajando año a año por el mundo. Si cobrás un café $200 pesos que es lo que vale o una entrada de teatro cara la gente no lo puede pagar”.

“Si estoy esperando que llegue el verano para que el tipo ese que labura todo el año venga a vacacionar a la ciudad y sacarle esa plata en un mes o 15 días estamos desacertados totalmente”, apuntó a la vez que comentó que desde el gremio gastronómico se está trabajando para ver de qué manera se constituye “algo” para que el comerciante respete las reglas básicas del comercio, “no jodiendo al prójimo”.

Seguidamente, el empresario gastronómico se refirió a lo que viene para Mar del Plata y a la posibilidad de fomentar el turismo en la ciudad durante los 12 meses del año. “En la vida todo pasa por la calidad del entrevistado. Nuestro ejecutivo quiere, llámese Guillermo Montenegro, Lucas Fiorini, Federico Fleming o como sea y no tengo dudas que la voluntad está puesta, pero la parte empresarial privada tiene que poner su grano de arena en motivación, en eventos, en fabricar cosas y demás”, sostuvo.

“En Mar del Plata todo nace a partir de que esperamos el verano para salvarnos. Si trabajáramos en consecuencia todo el año, sería diferente y para eso hay que convocar a los privados, al ejecutivo y legislativo”, expresó.

ESTE LUNES DOS VAQUILLONAS ASARÁN CON CUERO

Por otra parte, hizo hincapié en los festejos por el día del cumpleaños de Mar del Plata que tendrán lugar este lunes 10 en la ciudad, los cuales contarán incluso con el apoyo del dirigente gastronómico nacional Luis Barrionuevo, el Emtur y el Municipio local. “Se asarán dos vaquillonas con cuero este lunes 10, habrá música en vivo y gauchos. Es un evento que en la Argentina no se hacía, pero sí se hace en Los Ángeles, Nueva York, Múnich, Londres”, resaltó.

“La escuela de asadores empezó a trabajar en el mundo y luego de una charla con el presidente de la misma, surge la idea de hacer esto en Mar del Plata también”, precisó el referente gastronómico a la vez que aclaró que dichos festejos comienzan a las 7 de la mañana y que esperan la presencia de unas 15 mil personas.