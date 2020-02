Rodriguez no le tuvo piedad a Corral: “Puso a la UCR a disposición del Pro los dos años de su presidencia”

El ex concejal alfonsinista Mario Rodríguez salió a cruzar duro al ex Presidente de la UCR, José Corral por sus críticas al designado embajador en España Ricardo Alfonsín, de quien además dijo que debería “se expulsado del radicalismo”. El marplatense afirmó que “es el gran responsable de que el Frente Progresista haya perdido en Santa Fe. Con lo cual hoy se ha transformado en una marioneta del Pro. Lo lamento porque fue un dirigente importante surgido de Franja Morada pero hoy es responsable de que el radicalismo siga en esta alianza de derecha”

Pero no quedó ahí su “respuesta” a Corral, sino que además enfatizó: “ durante el gobierno de Macri, si el hubiera tenido otra posición se hubieran evitado muchos errores. Errores que Cornejo comienza a reconocer. Durante la gestión de Corral se cometieron grandes errores. Hicieron seguidilla de las elecciones del Pro. Fue un presidente que puso a la UCR a disposición del Pro los dos años de su presidencia”.

También se refirió al actual titular radical, Alfredo Cornejo quien “luego de hablar con Alfonsín le ha dicho que es una decisión personal pero Ricardo ha hablado con él y ha sido prudente en sus declaraciones. Al revés de Correa que lo que está haciendo es aprovechar para ir hacia el Pro. Yo creo que no tiene chance de seguir su recorrido político debido a los grandes errores cometidos en Santa Fe. Y eso ha traído consecuencias grandes. No tiene posibilidad de recuperar lugar en la política si no es desde el PRO y hacia ahí apunta. Lo que me parece muy valiente es que Ricardo haya logrado el acompañamiento de gente que está en gestión y entiende el lugar importante que ocupa. Tanto como los gobernadores radicales”.

Al referirse a la reciente reunión llevada a cabo en Mar del Plata por la cúpula de la UCR y si lo veía como un intento de parar la pelota y arrancar de base, Mario Rodriguez señaló que “Creo que es para autocrítica. Cuando dicen que el radicalismo no tuvo poder para las decisiones y que si hubiera tenido poder no se hubiera recurrido al FMI,no es cierto. Tenía diputados nacionales, gobernadores. Podrían haber intentado influir pero se pusieron en un lugar de comodidad personal y en seguir al Pro sin opinar a ver si se enojan. Ahí se puso el radicalismo y por eso el Pro gobernó en soledad y se llegó a esta realidad donde los índices económicos son los peores. Esto es gran parte gracias a la irresponsabilidad del radicalismo”.