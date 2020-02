Aicega junto a Monzó arman espacio “dentro de Juntos por el Cambio que tenga otra apertura con más diálogo”

“Sigo pensando que Macri ha sido el dirigente más importante de los últimos 30 años. Encabezó la creación de una fuerza desde cero que terminó llevando a la presidencia y a muchas provincias y municipios” no dudó en afirmar el Diputado Nacional, Juan Aicega en diálogo con “ el Retrato…” al referirse al armado , junto a Rogelio Frigerio y Emilio Monzó “desde un lugar más importante , teniendo en cuenta que es la continuidad que empezó Mauricio, que es uno de los líderes representativos del espacio”.

Negó que esto signifique el inicio de una campaña con Monzó. “Venimos trabajando con Emilio hace muchos años dentro de la Cámara y distintas campañas de Macri. Él ha sido el armador de Cambiemos y trabaje siempre dentro de su equipo en el tema de la campaña de Mauricio. En la Cámara siempre estuve cercano a él y ahora que no está allí, nos pareció interesante armar una línea política dentro de Juntos por el Cambio que tenga otra apertura con más diálogo con otros partidos de lo que el intentó hacer dentro del gobierno.

– Van por fuera del Pro?

– No está definido. Hoy estamos dentro del bloque del Pro en la Cámara de Diputados y voy a empezar a recorrer la sección electoral y hacer reuniones en Mar del Plata dentro de la línea de Emilio Monzó. Seguramente el 2021 sea un escalón, pero como bonaerense quiero organizar una línea política que intérprete los ciudadanos de la Provincia y esté conformada por gente que conozca la realidad del interior y conurbano.

– En las próximas elecciones podrían ir con lista propia?

– No. Eso no está definido. Caminamos para organizarnos dentro de Juntos por el Cambio. Yo soy del Pro y hay dirigentes de otros partidos. No es una ruptura dentro del macrismo, sino es algo dentro de la política. Las características propias de Mazó siempre fue el acercamiento político y esto lo instrumentaremos a nivel nacional y Provincial.

