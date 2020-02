La UOCRA vuelve a las calles: el 14 harán una gran movilización reclamando por trabajo genuino

En el marco de la difícil situación laboral que se encuentra atravesando el sector por la falta de obras públicas en General Pueyrredón y la región, el Secretario General de la UOCRA, César Trujillo, junto al Secretario Gremial, Miguel Roldan dialogaron con “el Retrato…” y adelantaron que el 14 de febrero próximo realizarán una gran movilización por las calles céntricas de la ciudad, en la cual entregarán un petitorio ante el Municipio de General Pueyrredón y el Ministerio de Trabajo.

“La situación está cada vez más difícil, porque los trabajadores no tenemos expectativas de obras nuevas, de inversiones nuevas, etcétera”, apuntó Trujillo en conversación con “el Retrato…” a la vez que aclaró que hoy se encuentran sosteniendo “por la poca inversión privada que hay”.

En tal sentido, Trujillo manifestó su preocupación sobre el tema, ya que “no hay obra pública ni en Mar del Plata ni en la región que son 8 municipios más” y tampoco hay respuesta de las autoridades locales o provinciales a los pedidos de trabajo que fueran oportunamente realizados desde el gremio.

“En la época de la crisis tuvimos que salir a pedir trabajo cuando faltó. La Unión Obrera de la Construcción estuvo en frente de los reclamos por los puestos de trabajo genuino, que es lo que queremos. No queremos que se olviden de los constructores que somos padres de familia, que vivimos en la periferia de Mar del Plata y que todos los días tenemos que llevar el sustento a los hogares”, indicó.

En ese contexto, adelantó que el 14 de febrero realizarán una gran movilización general. “Vamos a entregar un petitorio a la Municipalidad, al Ministerio de Trabajo y a los lugares que corresponde que puedan realizar alguna gestión para llevar adelante el pedido de trabajo para nuestros desocupados”, sostuvo.

Seguidamente, Miguel Roldan hizo hincapié en que, si bien existen muchas empresas que planean instalarse en el parque industrial, su aprobación aún está pendiente por el Concejo Deliberante. “Hay muchos empresarios que nos dicen que quieren invertir en Mar del Plata. Queremos que a la empresa que venga se les ponga las pautas y las condiciones para poder invertir, pero que lo puedan hacer en la ciudad y no que se vayan a otro lado”, indicó.

“El año pasado el 100% del presupuesto de las obras se ejecutó solo un 15 o 20%, las cuales estaban incluso aprobadas en el mismo”, señaló a la vez que comentó que piden que “si se aprueba un presupuesto, que se cumpla y que las obras se hagan. Si no se genera una expectativa que va a haber trabajo, pero después hacen dos obras en todo el año y no hay trabajo”.

Además, Roldán se refirió a que “parte del presupuesto nuevo son obras del año pasado que no se hicieron. No se sabe por qué, si la plata no estaba o estaba y no se hizo. Son los concejales los que lo votan y los que deberían estar atrás del mismo para que se ejecute” y agregó que “hoy hay algunas obras que ya se están terminando y se ve que de acá a un mes o dos va a haber una cantidad de desocupados muy importante” para acotar que “hoy ya empezamos a tener trabajadores en las puertas del gremio como hacia tiempo no se veía. Esperan una changa , al menos diaria , para poder llevar la comida sus casas”.

Por último Trujillo enfatizo “La construcción es madre de industria, no solo en Mar del Plata, sino en el país y en el mundo. Por eso, hay que ponerla rápidamente en marcha. El tiempo va pasando y nos estamos preocupando muchísimo, porque no se acuerdan de los trabajadores registrados que somos los que mantenemos los hospitales públicos, las escuelas, la seguridad, etcétera con los aportes que hacemos”, concluyó.