Romina Sosa va por su segundo triunfo en Concordia

La boxeadora marplatense Romina Gisel Sosa enfrentará un duro desafío este viernes cuando enfrente en la localidad de Concordia, Entre Rios, a la invicta Micaela Sarfati en una velada desarrollada por OR Promotions y televisada a toda latinoamérica a partir de las 22.30 por TyC Sports.

Sosa debutó como profesional el pasado 14 de septiembre con un amplio triunfo ante la tandilense Daniela Molina. Desde ese entonces fueron varias las oportunidades de volver a subir al ring, pero por diversos factores su segunda pelea como profesional tuvo que esperar hasta esta fecha. Esta vez en su rincón la acompañará Gabriel Monzón, director técnico y promotor marplatense que mes a mes apuesta al boxeo amateur local.

Por el otro lado, Sarfati llega con mayor rodaje: tras su debut en nuestra ciudad donde ganó por fallo mayoritario, acumuló otras dos victorias, una de ellas antes del límite y se siente confiada. Será un duelo de estilos encuadrado en la categoría gallo donde la técnica depurada de la marplatense se encontrará con la actitud ofensiva de la bonaerense.

El evento contará con otras 4 peleas entre las que se destaca el desafío por título sudamericano minimosca que tendrá al ex condor Leandro Blanc y al chileno Ramón Velásquez.

Jornada de Exhibiciones junto al mar

El próximo sábado 8 de febrero a partir de las 19.30 horas se realizará en el Espacio EMDeR ubicado en Varese una jornada de exhibiciones boxísticas organizada en conjunto por el Ente Municipal de Deportes y la Comisión Municipal de Boxeo.

El evento contará contará con la presencia sobre el ring de reconocidos boxeadores y ex boxeadores entre los que se destacan el campeón mundial Luis Lazarte, los marplatenses Omar González y Rubén Acosta y el tandilense Matías Rueda. También habrá presencia de los representantes amateur de los más de 20 gimnasios marplatenses.

La entrada es libre y gratuita y el evento forma parte del Programa Playa Deportiva que tiene como objetivo la difusión y el desarrollo de las diferentes disciplinas.