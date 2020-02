Ricardo Alfonsín: “Lo primordial será profundizar la relación económica, comercial y cultural con España”

Recientemente designado como Embajador Argentino en España, Ricardo Alfonsín, en dialogo exclusivo con “el Retrato…” adelantó que “lo primordial será profundizar la relación económica, comercial y cultura con España” como así también resaltó la importancia de “mejorar la relación entre Mercosur y la Unión Europea”.

Alfonsin , que al momento de dialogar con “el Retrato…” se hallaba acompañado por el ex concejal alfonsinista Mario Rodriguez y el referente de CONINAGRO, Mario Raiteri afirmó que “Alberto Fernández en noviembre me había ofrecido esto, pero le dije que no, que sería más útil desde la oposición. Luego, muy amablemente me insistió con eso, me pidió que re pensara la decisión y me dio todos los argumentos al respecto de por qué me necesitaba, entre los cuales me habló de profundizar la relación de la Unión Europea y el Mercosur”, recordó el hijo del primer ex mandatario del país.

Conforme a ello, señaló que se comunicó con el reconocido dirigente de la UCR y actual gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, a los efectos de ponerlo en conocimiento sobre la propuesta recibida. “Me dijo que si era algo que podía contribuir a los problemas argentinos no podía decir que no”, comentó a la vez que destacó los llamados telefónicos recibidos de diferentes personalidades de la política como el gobernador de Mendoza, diputados, Carla Carrizo, Martín Lousteau, entre otros.

“LO DE ALFREDO CORNEJO ME PARECE INNECESARIO”

“Alfredo Cornejo emitió un comunicado, el cual me parece razonable pero innecesario. Dice que es una actitud personal, que yo no represento al radicalismo, pero la realidad es que nunca desde un embajada se representa a un partido político sino al país”, apuntó a la vez que remarcó que la decisión de aceptar la propuesta la ha tomado personalmente, luego de hablar con diferentes dirigentes de la Unión Cívica Radical.

Asimismo, Ricardo Alfonsín consideró: “Deberíamos sentirnos orgullosos como radicales que a un hombre del partido lo elijan porque consideran que puede prestar un servicio importante desde España” y adelantó que, si bien llevará unos meses el hecho de poder estar en ejercicio de sus nuevas funciones, mientras tanto hablará con distintas reparticiones del estado a los efectos que brinden información sobre las cosas que se deberán realizar desde España.

En tal sentido, explicó que en los próximos días mantendrá comunicación con el Presidente de la Nación también para que le transmita los temas en lo que hay que poner énfasis en la primera etapa de ejercicio de su nuevo cargo. “Estoy seguro que lo primordial va a estar vinculado con profundizar la relación económica, comercial y cultura con España, que es el segundo país que realiza inversiones en la Argentina, ubicándose después de Estados Unidos”, precisó.

“HAY MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA”

“Hay que trabajar también en mejorar la relación entre Mercosur y la Unión Europea para que las decisiones que se tomen potencien las posibilidades de desarrollo de ambas regiones”, agregó el hijo del ex mandatario nacional en conversación con “el Retrato…”

Por último, el histórico dirigente de la UCR y a su vez nieto de españoles confesó: “Me siento muy gallego además de argentino por supuesto. Tengo mucho afecto por España, ya que mi madre era vasca y mi padre gallego” y agregó: “No tiene nada bueno un país en que oficialismo y oposición definen sus posiciones a partir de especulaciones electorales en lugar de lo que sea mejor para el país. Esas cosas me está preocupando, porque muchos partidos parecen más preocupados por las elecciones que por resolver los problemas”.

SATISFACCION DEL EX CONCEJAL MARIO RODRIGUEZ

El ex concejal Mario Rodriguez a la vez que volvió a reiterar su satisfacción por la designación como embajador en España de Ricardo Alfonsín, expresó su beneplácito por el reciente Encuesta de Satisfacción y Opinión Pública realizado por la Universidad de San Andrés, en la que lo ubica entre los seis primeros a Alfonsín con un 45% de imágen positiva.