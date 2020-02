Ciano:”Votamos contra el aumento del 55% de la TSU que afecta al 90% de los contribuyentes”

“Creemos que gobernar es saber administrar los recursos del estado y eso no es a costa de los vecinos que ya de por si pagan impuestos altísimos por los mismos servicios desde hace años”, aseguró el concejal Ariel Ciano (FR) expresándose en contra del aumento del 55% en el TSU para la gran mayoría de los contribuyentes en una nueva sesión del Concejo Deliberante.

“Decir que la gente no da más, no es una frase hecha, sino una realidad que está empezando a cambiar con las políticas del presidente Alberto Fernández, pero que sabemos llevará tiempo que impacten favorablemente. Es por eso que plantear un aumento a una tasa que ya de por sí escaló durante los últimos cuatro años casi el 400%, y que va en línea con todas las subas que hubo de luz, agua o gas, más los servicios e impuestos del diario vivir, no hace más que ir en contra de aquellos que tratan de llegar a fin de mes con lo justo, de los jubilados y de quienes a pesar de todo siguen apostando a una Mar del Plata productiva”, agregó.

Cuando se fija un impuesto se busca alentar o desalentar alguna actividad. Tal el caso de los impuestos a los cigarrillos cuyo fin es el de disminuir su consumo. “Pero cuando el costo para administrar el estado lo tiene que pagar el vecino, no se hace más que ralentizar el crecimiento de las Pymes y de los emprendedores, que son tanto generadores de pleno empleo como el futuro de la ciudad con sus ideas innovadoras o productos regionales capaces de elevar la vara para que tengamos una Mar del Plata de doce meses, activa todo el año”, dijo Ciano.