Víctima de una cruel enfermedad murió Claudio Bonadio, el juez que enfrentó a Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio murió este martes a los 64 años producto de una grave enfermedad que lo había obligado a pedir licencia en el juzgado número 11, del que estuvo a cargo en los últimos 25 años.

A mediados del año pasado, el magistrado había pedido licencia a raíz de una intervención quirúrgica y desde ese momentos arreciaron los rumores sobre un retiro de la justicia. Esas versiones fueron acalladas, en parte, por el propio Bonadio cuando regresó de su licencia: “Los registros sobre mi muerte eran exagerados”, ironizó.

El estado de salud del magistrado se habría complicado en enero, por lo que ya había avisado que no retornaría a su juzgado tras la feria judicial y extendía su licencia hasta marzo (era subrogado por el juez Casanello). Tras un deterioro muy fuerte en los últimos días, este martes falleció en su casa de Belgrano.

Bonadio dedicó los últimos seis meses en su juzgado a acelerar las principales causas que tenía a su cargo, la mayoría contra Cristina Kirchner y ex funcionarios kirchneristas. De hecho, en su último día como juez, el 30 de diciembre pasado, elevó a juicio la causa contra la vicepresidenta y empresarios por cartelización de la obra pública.

Desde 2015, Bonadio se convirtió en el enemigo número uno de Cristina Kirchner, a la que hizo desfilar por Comodoro Py. La ex presidenta lo llamó “extorsionador y pistolero” en una cadena nacional.

El ex juez le dictó siete procesamientos con prisión preventiva a la ex presidenta, por la causa Cuadernos y el memorándum con Irán, entre otras. Ningún otro magistrado se animó a intentar detener a Cristina, algo que no logró porque nunca se trataron sus pedidos de desafuero.

La ex presidenta siempre sostuvo que esos pedidos de detención estuvieron orquestados por el gobierno de Macri y remarcó, sugestivamente, que las prisiones preventivas le fueron dictadas una vez que obtuvo fueros como senadora, en 2017.

Además, Bonadio la procesó en otras cuatro causas (sin prisión preventiva) y fue el primer juez en citarla a declaración indagatoria, en abril 2016 por la causa dólar futuro, la primera por la que la ex presidenta fue procesada. Todas las causas ya fueron elevadas a juicio.

La relación de Bonadio con la política siempre fue espinosa. Llegó a juez federal en el año 1994 tras haber sido secretario Legal y Técnico del gobierno de Carlos Menen. Antes había sido colaborador del ex ministro Carlos Corach, quien lo llevó a la política y luego a la justicia. Por sus vínculos con el menemismo, sumó varias causas en el Consejo de la Magistratura, pero logró resistir.