El ex edil Mario Rodríguez feliz con la designación de Ricardo Alfonsín como Embajador en España

“Mi amigo y referente político, Ricardo Alfonsín, ha sido designado Embajador Argentino en España. Que orgullo sentiría ese nieto de gallegos, el Ex Presidente Raúl Alfonsín. Yo, como hijo de gallego, me siento muy feliz!!!” afirmó el ex concejal marplatense , Mario Rodríguez a minutos de la confirmación oficial de la designación del hijo del ex Primer Mandatario.

Fue el propio Alberto Fernández quien al arribar a España como parte de gira europea y a su llegada terminó con una de las incógnitas que develaron el mundo diplomático desde que llegó a la Presidencia: el próximo embajador será Ricardo Alfonsín, tal como se lo informó él mismo al rey Felipe VI y al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

“Mandaré el plácet el fin de semana”, les dijo el Presidente a ambos. El rey, específicamente, le dijo que conoce al hijo del primer presidente de la democracia desde que eran chicos y, como dato curioso, comentó que en el Palacio Real trabaja alguien que se llama Alfonsín.

El sí de “Ricardito” no pudo llegar en mejor momento. No sólo por el vínculo cultural indisoluble entre ambas naciones, sino también porque se trata del segundo país con más inversiones en el nuestro, detrás de los Estados Unidos.

Ricardo Alfonsín, hijo del primer presidente de la democracia recuperada (con quien tiene un parecido físico notable), es un férreo crítico de la alianza que su partido, la UCR, realizó con el PRO y la Coalición Cívica, y su perfil coincide con el que buscaba Alberto Fernández como embajador en España: “Queremos un político que muestre la apertura y el diálogo de nuestro gobierno”, se le explicó a Infobae hace semanas.