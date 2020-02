Axel Kicillof confirmó que Fidelity le bloqueó la negociación y pagará la deuda con fondos propios

Axel Kicillof confirmó que el fondo Fidelity le bloqueó la operación de deuda, pero evitará el default asumiendo el pago del vencimiento de 250 millones de dólares con fondos propios de la provincia de Buenos Aires.

“Entendemos que la mejor solución posible es usar los recursos recaudados en los últimos días en el mercado doméstico para afrontar el vencimiento con recursos propios de la Provincia”, afirmó en conferencia de prensa y dejó en claro que no contará con “la asistencia del gobierno nacional” para no confrontar con la estrategia de Martín Guzmán.

De esta manera se confirmó que hace dos semanas adelantó el rechazo de Fidelity a negociar una postergación en los pagos de capital. Según una estimación de Bloomberg, este fondo de inversión estadounidense reúne más del 16% de las tenencias, pero para Kicillof cuenta con más del 25% y eso le permite asegurarse que la adhesión no llegue al 75% necesario para autorizar el reperfilamiento.

“Hubo en particular un fondo de inversión que dice tener el 25% o más. Este fondo no tuvo la misma actitud constructiva. Pretendió negociar de otra manera distinta. En concreto, lo que ofrecía era cobrar todo pero en cuotas. Esto se llama posición bloqueadora”, afirmó el Gobernador.

Fuentes del gobierno explicaron que el fondo Fidelity planteó desde el inicio una postura distinta. “Al inicio de las conversaciones no tenía una postura tan rígida, pero después se fue cerrando”, dicen en La Plata. Además, confirman que Fidelity no tiene participación en otros bonos de la provincia.

Fiel a su estilo, el gobernador hizo un repaso de la situación de la deuda provincial y reiteró “la insostenibilidad” que “viene de la gestión anterior”. “Lo que no podemos pagar es el total de estos vencimientos con los recursos con los que contamos”, aseguró para intentar explicar su marcha atrás.

Ante este escenario, Kicillof dijo que “la provincia siempre trató constructivamente de buscar una solución de buena fe” en un diálogo con “más de 200 bonistas” al que se llegó a un 50% de adhesión. Es decir, reconoció que Fidelity no fue el único fondo en oponerse a la propuesta.

“Alguno quiso sacar ventaja. Estos bonistas también tienen títulos del gobierno nacional y se manejan con estas lógicas”, dijo en relación a este fondo, al que responsabilizó del fracaso en la negociación.

Finalmente, el gobernador confirmó el pago y anunció el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la Provincia de Buenos Aires que se dará a conocer en los próximos días y tendrá un cronograma en consonancia del cronograma nacional publicado por Guzmán.

El ministerio de Hacienda realizará el pago antes de las 13 del miércoles. Según explican en el gobierno, la provincia cuenta con dólares en caja para cancelar este segmento del BP21. Se trata de U$S 250 millones en concepto de capital y otros U$S 27 millones de intereses. En el caso de los intereses, la provincia tiene 30 días para no caer en default.