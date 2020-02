Neme (Vamos Juntos) le pide a los concejales del Frente de Todos que garanticen la gobernabilidad

El concejal del bloque oficialista “Vamos Juntos” Agustín Neme, se refirió al tratamiento de las ordenanzas fiscal e impositiva que se viene desarrollando en el Concejo Deliberante, que se aprobaron en la comisión de hacienda con el voto negativo del Frente de Todos “desde el ejecutivo se ha puesto todo a disposición del Concejo Deliberante. Fué una decisión del intendente Guillermo Montenegro para que el tratamiento de las ordenanzas y el presupuesto sea transparente y democrático. Esto queda reflejado en que todos los funcionarios expusieron individualmente sus lineamientos de gestión, presentaron sus presupuestos y respondieron todas las inquietudes de los concejales. Más de 35hs de debate en comisión, porque para nosotros el debate es positivo y ojalá esta práctica se replique en otras jurisdicciones”.

“El presupuesto elaborado para el 2020 es un presupuesto realizable, donde se priorizan los servicios a los vecinos por sobre lo administrativo. Queremos que nuestros vecinos reciban los servicios que merecen y en este presupuesto esto queda reflejado. A su vez la actualización de las tasas que proponemos da previsibilidad. Acá no hay ningún impuestazo. Es una actualización del 49,5% promedio, es decir por debajo de la inflación y a su vez sin cláusula gatillo, es decir que confiamos en que la economía en términos generales mejore. Nuestra propuesta va en concordancia con lo que sucede en los distintos municipios de la provincia y también con la ley impositiva que propuso el gobernador Kicillof.”

“Desde el Frente de Todos se plantea por un lado que el ajuste de tasas es elevado pero por otro lado en cada presentación de las distintas áreas de gobierno dicen que los presupuestos son insuficientes. Lo que están planteando no es coherente.”

“Sería importante que los concejales del Frente de Todos garanticen la gobernabilidad. Es una herramienta fundamental no solo para el intendente sino principalmente para que los vecinos puedan recibir los servicios que merecen. Guillermo Montenegro ha puesto todo a disposición de la oposición y a su vez también debieran recordar que el propio intendente fue quien solicitó la importancia de garantizar el acompañamiento al gobernador Kicillof en la ley impositiva que finalmente fue aprobada. Lamentablemente en nuestra ciudad no se observa la misma actitud por parte del Frente de Todos.”

BONO SOLIDARIO EN LOS POLIDEPORTIVOS BARRIALES

Al respecto el concejal Agustín Neme dijo “Es totalmente voluntario y se da en respuesta a la demanda de muchos vecinos que utilizan los polideportivos y quieren colaborar. Los polideportivos son y seguirán siendo gratuitos. Quien quiera podrá contribuir con este bono con el monto que desee y quien no quiera o no pueda no lo hará. Nadie está obligado. La verdad que cuesta entender que fuerzas políticas se opongan a esta iniciativa”.