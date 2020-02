Gran hijo de …: Ex CEO de Nestle afirma “El agua no es un derecho humano, debe ser privatizada”

¿Es el agua un derecho humano libre y básico, o toda el agua del planeta pertenecen a las grandes corporaciones y debe ser tratado como un producto? En el caso de los pobres que no pueden pagar a dichas corporaciones ¿Deberían sufrir de sed debido a su falta de riqueza financiera? De acuerdo con el ex director general y ahora presidente del mayor fabricante de productos de alimentos en el mundo, las empresas deben poseer “cada gota de agua” del planeta – y no recibirás ninguna … a menos que pagues.

Nestle, conocida por enviar a las hordas de ‘guerreros de internet” para defender a la compañia y sus acciones en línea en los comentarios y foros de mensajes, incluso toma una posición firme detrás de los transgénicos de Monsanto y su “seguridad comprobada”. De hecho, el ex director general de Nestlé en realidad dice que su idea de la privatización del agua es muy similar a los transgénicos de Monsanto. En una entrevista en video, el Presidente de Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, afirma que ninguna enfermad ha aparecido causado por el consumo de organismos modificados genéticamente (OMG).

La actitud de este sociópata claramente tiene cero respeto por la raza humana fuera de su propia riqueza y el desarrollo de Nestlé, que ha sido sorprendido atacando contra la financiación del etiquetado de los OMG, se puede atestiguar al ver y escuchar su charla sobre el tema. Esta es una empresa que en la actualidad lucha en las zonas rurales con el fin de extraer el agua subterránea para sus productos de agua embotellada, destruyendo por completo el suministro de agua de la zona sin ningún tipo de compensación.

Según lo informado por el Corporate Watch, Nestlé y el ex director ejecutivo, Peter Brabeck-Letmathe tienen una larga historia de hacer caso omiso de la salud pública y abusando del medio ambiente, pero eso sí, participando en los beneficios de la asombrosa suma de 35 mil millones en ganancias anuales por la venta de botellas de agua solamente.

El informe dice: “La producción de agua mineral Nestlé implica el abuso de los recursos hídricos vulnerables. En la región de Serra da Mantiqueira de Brasil, hogar del parque del “circuito de aguas” cuyas aguas subterráneas tiene un alto contenido de minerales y propiedades medicinales, el bombeo excesivo ha causado el agotamiento y daños a largo plazo “.

Nestlé también ha sido objeto de críticas sobre la afirmación de que en realidad están haciendo negocios con los masivos anillos de la esclavitud. Otros detalles de la entrada de Corporate Watch:

“En 2001, Nestlé recibió críticas por la compra de cacao de Costa de Marfil y Ghana, que pueden haber sido producidos con niños esclavos. De acuerdo con un informe de investigación de la BBC, cientos de miles de niños en Malí, Burkina Faso y Togo estaban siendo comprados a sus padres indigentes y enviados a Costa de Marfil, para ser vendidos como esclavos a las plantaciones de cacao.”

Así que, ¿Es el agua un derecho humano, o debe ser de propiedad de las grandes corporaciones? Bueno, si el agua no está aquí para todos nosotros, entonces tal vez el aire deba ser de propiedad de las grandes empresas también. Y en cuanto a los cultivos, Monsanto ya está trabajando duro para asegurarse el monopolio de los cultivos básicos. Realmente no debería ser una sorpresa que este Presidente Nestle luche por mantener los OMG de Monsanto vivo y bien adentro en el suministro de alimentos, ya que sus líneas ideología van con la de Monsanto. (buscandolaverdad.es)

Fuente: www.diarioestrategia.cl