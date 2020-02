Frente de Todos: “El aumento del 55% va a contramano de las políticas de reactivación económica”

Este lunes, el oficialismo avanzó con el aumento de tasas del 55 % en la comisión de Hacienda. Desde el Frente de Todos votaron negativamente la suba y alertaron sobre el impacto que tendrá en las vecinas y vecinos de la ciudad.

El subsecretario de Hacienda, Jerónimo Rocatti, estuvo presente en la comisión y confirmó que de las 433 mil cuentas que hay en el Partido de General Pueyrredon, más de 390 mil, (es decir, 9 de cada 10 contribuyentes), tendrán un incremento de 55%.

“Los argentinos en general, y los marplatenses y batanenses en particular sufrimos fuertemente las políticas económicas de Cambiemos implementadas durante los últimos 4 años. Por eso, los gobiernos nacional y provincial decidieron frenar los aumentos de servicios que estaban programados a partir del 10 de diciembre. Estas medidas implementadas por Alberto Fernández y Axel Kicillof no tienen su correlato en la ciudad”, manifestó la concejala Virginia Sívori.

“Montenegro mantuvo los aumentos del boleto de colectivo (que hoy pasó a costar $25), y además avanza una suba de 55 % en la Tasa de Servicios Urbanos. Evidentemente, el gobierno local va contramano de toda política de reactivación que están llevando adelante el gobierno nacional y provincial”, reflexionaron desde el Frente de Todos.

“Desde nuestro espacio solicitamos que el aumento fuese menor al 55% y que se implementara de modo progresivo, es decir que no fuera el mismo porcentaje para todas las categorías; también solicitamos un plan de pagos. Sin embargo el oficialismo pretendió avanzar sin estas modificaciones y por ello decidimos votar negativamente”, enfatizó Sívori.

En ese marco, desde el Frente de Todos subrayaron que seguirán trabajando para reducir estos aumentos antes de la aprobación definitiva: “Nuestra intención siempre es cuidar a las vecinas y vecinos de General Pueyrredon”.