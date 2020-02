Mercedes Morro: “Nunca me cerró del todo el acuerdo de Sergio Massa con el kirchnerismo”

Después de la decisión de la concejal Mercedes Morro de abandonar su banca del bloque de concejales del Frente Renovador, la dirigente en diálogo con “el Retrato…” confirmó la conformación de un espacio unipersonal bajo la denominación “3P” (Tercera Posición) y reconoció: “Nunca me cerró del todo el acuerdo de Sergio Massa con el kirchnerismo”.

“Tomé la decisión de dejar el Frente Renovador porque ya no estaba cómoda en ese espacio. Hubo muchas cosas en las que no estuve conforme y tampoco nunca me cerró del todo el acuerdo de Sergio Massa con el kirchnerismo”, reconoció la dirigente de gastronómicos y representante del cuerpo deliberativo de General Pueyrredón.

Asimismo, aclaró que no es su deseo hacer críticas al Frente Renovador ni a Sergio Massa, pero que hoy decidió construir su propio camino. “Es un político con mucho futuro y me alegra eso, pero no quiero perder mi rumbo, porque lo cierto es que nunca estuve de acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner así como tampoco lo estoy con el de Mauricio Macri”, confesó.

“Por supuesto que nunca voy a poner una traba al actual gobierno ni nacional, provincial o municipal. Quiero trabajar tranquila, no quiero estar con presiones y busco no defraudar a la gente que confió cuando me eligió como concejal de General Pueyrredón”, declaró al mismo tiempo que comentó que se ocupará de ello y “de lo que necesita la gente”.

A su vez, indicó que continuará trabajando en los barrios de Mar del Plata y en proyectos que sirvan para ayudar a la gente. “Puntualmente me voy a enfocar en todos los problemas de la ciudad, ya que hay serios inconvenientes con el tema de los residuos que hay que mirar y seguir con mucho cuidado”, comentó.

“Estaba trabajando más en lo social que en lo político, pero ahora tendré que hacer las dos cosas. Estoy acercándome a gente que considere que me va a guiar bien para hacer el trabajo que corresponde. Si bien no voy a cambiar la vida de Mar del Plata, mi intención es estar al servicio de la gente y de las necesidades diarias de la ciudad”, sostuvo.

Por último, remarcó que “3P” es un partido nacional que lidera Graciela Camaño y que en General Pueyrredón y la quinta sección electoral está liderado por su persona. “La idea es tratar de dar vida a esta fuerza política y tratar de crear un nuevo camino con mucha confianza, con los políticos que me van a acompañar y que estamos haciendo distintas reuniones”, apuntó.

“Esto recién empieza ya que fue todo una decisión medio repentina, cansada de las presiones, pero queda aún un largo camino”, concluyó la dirigente del Sindicato de Gastronómicos en conversación con “el Retrato…”