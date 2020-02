Teatriz, un espacio para disfrutar de espectáculos para todos los gustos y bolsillos

Ya finalizando el mes más fuerte de la temporada de verano en La Feliz, uno de los responsables de Teatríz, Andres Velis, dialogó con “el Retrato…” y destacó que “la sala logró instalarse con un servicio y una programación amplia y muy interesante que Mar del Plata necesitaba”. A su vez, reconoció: “El 70 u 80% de los espectadores en las funciones son de la ciudad”.

“En verano tenemos una programación que va de lunes a lunes con dos funciones diarias, con humor, tango, espectáculos de música, entre otros. También se ha renovado y mejorado la propuesta gastronómica y la coctelería”, precisó el responsable del espacio que funciona como un coqueto escenario para espectáculos de diversa índole, que mantiene mesas al estilo café concert y una barra de coctelería.

Luego de haber recuperado y puesto en valor las instalaciones del ex Teatro Diagonal, sito en Diagonal Pueyrredón y Bolivar bajo el impulso de una propuesta más que innovadora en la ciudad, el referente del espacio señaló que “Teatríz es un lugar que tiene características distintas. Como cualquier cosa que es nueva necesita de tiempo para que la gente la conozca y sepa cómo funcionar”.

“Se pensaba que los primeros años iban a ser difíciles, en el sentido, que implicaban un desarrollo de marca y de instalar la propuesta, pero lo cierto es que no costó”, aseguró a la vez que comentó que “fue un proceso de tiempo era lógico y necesario”.

Además, se refirió a que “la referencia de La Subasta es lógica, es lo que primero les viene a todos a la cabeza, se ha disfrutado mucho de ese espacio en su momento y luego, se ha sufrido su ausencia. Ahora Teatríz viene un poco a ocupar ese lugar de café concert, un espacio donde se puede disfrutar de un espectáculo y un buen trago, en un ámbito de comodidad”.

“El marplatense a medida que va conociendo la sala la acepta ampliamente, porque luego repiten”, subrayó y agregó que “el 70 u 80% de los espectadores en las funciones son de Mar del Plata, quizás porque por ahí el turista desconoce de la existencia de esta propuesta. Se trabaja todo el año para la gente de la ciudad y en verano, contra todos los pronósticos, la mayoría es marplatense”.

Seguidamente, hizo hincapié en las producciones de las obras y explicó que “no es que todos te llaman. Hoy un 50% se acercan y otro 50% no. Prácticamente todos los artistas que pasan por la sala son muy generosos, recomiendan mucho el espacio, lo hablan y por eso es que han llegado muchos por recomendación”.

–¿Cómo ves la cartelera teatral de Mar del Plata esta temporada?

-Hay mucha gente en la ciudad, lo cual nos pone contento a todos, no solo a nosotros. Necesitamos de esa inyección para que se muevan todos los ámbitos de la ciudad. La propuesta artística de Mar del Plata es increíble, es muy amplia. Hay ofertas para todos los gustos y bolsillos. Uno quisiera que les vaya bien a todos o la mayor cantidad de productores posibles, pero por una cuestión matemática es casi imposible que eso suceda.

“Mar del Plata siempre va a ser el centro turístico más importante del país y la propuesta artística siempre es importante, hay una variedad de espectáculos enorme y grandes propuestas tanto en los escenarios más destacados como en el teatro independiente, que es un corazón enorme que genera mucha actividad artística y es fundamental que eso siga sucediendo”, sostuvo el referente de Teatríz.

Asimismo, apuntó que es su deseo que durante el resto del año continúe la actividad teatral, sobre todo las salas más comerciales. “La ciudad necesita un poco más de actividad en los demás meses, porque en el verano es una locura maravillosa lo que sucede”, comentó y añadió que en tal sentido es sumamente importante la ayuda que se pueda dar desde el ejecutivo local.

“El gobierno de Carlos Arroyo no solo no ayudó en nada sino que también complicó en todos los aspectos posibles a la actividad artística de la ciudad, sea tanto a los locales como a los que venían de afuera a traer sus producciones o trabajos. Hizo todo lo posible para arruinar todo eso, pero está claro que no pudo, pese al esfuerzo realizado”, criticó.

En función de ello, remarcó: “Ojala que este gobierno tenga la visión y la posibilidad de entender que hay un mundo económico y cultural, que si lo saben manejar, puede dar beneficios para todas las áreas. Mar del Plata tiene una posibilidad que es única y dudo que esto pueda suceder en otras partes del mundo, por lo cual esta herramienta debería ser muy beneficiosa para la ciudad en general”.

En la cartelera de Teatriz se destacan: los días lunes y martes a las 21 “Entre ella y yo” con Sebastián Presta y a las 23.30 “Comedy show” con Diego Reinhold, los jueves hay conciertos de música entre los cuales estarán “Reservoir Songs”, “Alejandro Kurz” –El Bordo-, los viernes sigue la comedia con “Juan Barraza: Hasta Ahora”, “Joe Fernández”, los sábados hay una propuesta de música de los 80 y 90, los domingo hay diferentes actividades y mucho tango como también están los stand uperos “Rodríguez Galati”, entre otros.

“Hasta el 1 de marzo o vamos a seguir con este ritmo en la sala que tiene lugar para 280 personas. En algunos casos se sacan las mesas y hay una capacidad para 500 personas. El espacio tiene la posibilidad de adaptarse a distintos formatos de show, lo cual es sumamente interesante”, concluyó Andrés Velis, uno de los 4 socios de la empresa, la cual está integrada además por Pato Duhalde, Mariano Rubinstein y Daniel Mastrapascua en conversación con “el Retrato…”