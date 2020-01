Nicolás Parato: “El turista supo darse cuenta que en una semana puede tener todo en Mar del Plata”

“Para nosotros y muchas empresas es un excelente verano respecto a la capacidad. Tanto hotelera como de consumo. Es un verano dónde se valoró la propuesta gastronómica, teatral, el cine. Mar del Plata tiene muchas ofertas y el turista supo darse cuenta que en una semana puede tener todo” dijo uno de los titulares del Torreón del Monje , Nicolás Parato en diálogo con “el Retrato…” al referirse a la marcha de la temporada de verano.

En tal sentido enumeró como muy positivo a los “balearios de la costa, con sus ofertas, hasta la gastronomía. Desde Mogotes hasta el centro. No es normal encontrar tanto en un solo lugar. Nosotros, en el Torreón, encontramos que la gente vino y se llenó todos los días, tanto en lo que se refiere a nuestra oferta gastronómica, como la de esparcimiento en el balneario”.

En cuanto a los cambios introducidos en el Torreón dijo que “Este año lo que hicimos fue sectorizar los distintos puntos económicos del lugar basados en gastronomía. Del lado sur está la Hamburguesería Hamburgo que es una terraza cerrada dónde la gente puede venir, comer una hamburguesa y seguir recorriendo. Y después el Castillo histórico y el balneario tradicional. Cuenta con la misma experiencia pero es un balneario renovado en piscinas y vestuarios. Por suerte vamos terminando y esperando febrero con optimismo”

– Ayudaron las medidas de recargo a las tarjetas a la llegada de turistas ?

– Creo que indirectamente ayudó. Pero también me parece que se tomaron otras medidas respecto al aumento de nafta y peajes, y veo que hay un optimismo diferente en la gente. No sé si apostaron más al turismo interno que al internacional, pero hay turistas que no venían hace años y ahora vinieron. Tenemos una gran conectividad. Tren, vuelos. Y eso ayudó mucho. Creo que este año Mar del Plata está explotando por razones propias del argentino que quiso encontrar en Mar del Plata un lugar para vacacionar como lo hacía antes. Esas me parece que son las razones. Mar del Plata se prepara mucho en el invierno para la temporada. Y creo que el turista está sintiendo eso.

– Hay precios para todos…

– Mar del Plata tiene un abanico de posibilidades muy amplia. Restaurantes a nivel mundial. Y lugares más económicos. Hay tanta competencia gastronómica que se cuidan mucho todos. El lugar más económico no va a servir mala calidad. Quizá disminuyen costos en camareros o que no haya mesas pero la materia prima es muy buena. Tenemos el puerto con sus productos que llegan directos a los restaurantes, y excelente materia prima en carnes.

Al momento de referirse sobre cómo se mantiene una Mar del Plata turística durante el resto del año, destacó “la realización de eventos que están regresando a nuestra ciudad”, acotando también que “la pre venta de balnearios que se comienza a activar en el invierno, también genera un circuito de ingresos para solventar gastos propios de la preparación de un balneario. Un balneario no se arma en un mes. Hay que pintar, arreglar, es una preparación que lleva casi todo el invierno para tener un gran nivel.

– Cómo podrían estar más acompañados por el Estado Municipal para potenciar Mar del Plata?

– Yo creo que el gobierno actual está relacionado con el privado. Hay muchas reuniones con el Ejecutivo Municipal donde se evacuan estás necesidades y las sugerencias para el sector costero. Hay charlas virtuales en cuanto a las mejoras. Las medidas de seguridad más grandes, como la que se vio en el recital de Divididos en la costa. Eso es todo un logro. Haber incorporado Tránsito al campo de Seguridad creo que es fundamental para el control vial. Y después creo que se está armando un buen equipo de Inspección General”, enumerando además “Lo que está pasando ahora con los controles en Playa Grande y el control de alcohol son pequeñas acciones que terminan siendo grande y ayudan muchísimo. También la agilidad en habilitaciones, control de ambulantes y demás. Creo que este gobierno municipal está haciendo las cosas muy bien en cuanto al diálogo.

Finalmente al referirse a las expectativas que tiene para el resto de la temporada y del año en el Torreón del Monje, Nicolás Parato remarcó que “Estamos en un 60 por ciento de las obras realizadas que marcaba el pliego. Por suerte venimos cumplimentando todo al día. Tenemos el parador sur. El parador norte. Accesibilidad en la bajada náutica. Marquesina de ingreso a los salones. Baños públicos. Reacondicionamiento de fachadas. Vamos bien. Tenemos mucha ilusión y trabajamos mucho”