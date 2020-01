Marcos Gutiérrez: “No hay presupuesto para maquinaria de asfalto tal cual lo prometió el Intendente” 

“Las metas del Emvial para el 2020 son muy acotadas. Entre ellas, se encuentran sólo semáforos para 4 intersecciones y 120 columnas de alumbrado público, que es muy poco”, remarcó Gutiérrez.

Además, agregó que no hay precisiones sobre el engranzado ni las calles con cordón cuneta: “No hay detalles en el presupuesto sobre las 5 mil cuadras aproximadas, que son las estipuladas para mantener. No supieron decir cuáles son ni dónde quedan, ni qué criterio utilizarán para definirlo. También hay proyectadas 15 calles con cordón cuneta y pavimento para hacer, pero Bowden no nos pudo decir con precisión cuántos metros son ni dónde se iban a llevar a cabo”.

Por otra parte, el edil cuestionó que al igual que en otras áreas, el presupuesto es muy elevado para la planta política ($17.000.000), en un presupuesto presupuesto real que cayó un 5%”

“Finalmente, subrayados que los caminos rurales no tienen ninguna máquina destinada a tal fin, y está también es una de las preocupaciones de la gente”.