Ataque mafioso: Balearon con 13 disparos contra la casa del periodista Carlos Walter

El periodista Carlos Walker denunció que en la madrugada del miércoles dos individuos encapuchados balearon el complejo, donde vive junto a su familia, ubicado en el barrio Estrada. En diálogo con “el Retrato…” el conductor del programa “Hora 13″ por CNN Radio (Mar del Plata – FM 88.3) aseguró que desconoce cuál fue el móvil del ataque y que “sería una irresponsabilidad” apuntar contra alguien, ya que “en estos tiempos los temas que se tocan los tratan todos los medios de Mar del Plata”.

En tal sentido, el también periodista del medio digital “El Marplatense” que incluso fue víctima de otro ataque en 2011 cuando fue golpeado y baleado en las piernas mientras sacaba fotos de afiches con propaganda política no habilitados dialogó con “el Retrato…” y explicó cómo había sido el hecho que se registró en la madrugada de este miércoles en su domicilio.

“Por suerte los chicos estaban durmiendo y no se enteraron lo que pasó, pero el momento fue bravo”, disparó el periodista radial en tanto explicó: “Dos personas encapuchadas dejaron el auto a media cuadra de mi casa, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad (FOTO) y vinieron caminando, casi como desfilando, por la calle. Se puso uno de cada lado del condominio donde vivo y empezaron a disparar contra mi casa”.

El periodista que no es la primera vez que el periodista pasa por una situación de este estilo señaló: “Sería una irresponsabilidad de mi parte apuntar contra alguien. En estos tiempos los temas que se tocan los tratan todos los medios de Mar del Plata. Es llamativo el hecho la verdad” y aseguró que desconoce cuál podría haber sido el móvil del ataque.

Asimismo, Walker describió ante “el Retrato…” que el lugar donde vive consiste en un complejo habitaciones que tiene PH. “Mi casa está arriba, pero igualmente tiene el acceso por abajo. Hay tres casa en el frente, un patio enorme delante y las otras 6 casas están ubicadas tres y tres en forma paralela”, aclaró a la vez que subrayó: “Las 13 balas fueron para el lado de mi casa, pero impactaron en la de abajo y en lo de un vecino también. Uno de los niños vecinos estaba despierto y le rozó 50 centímetros la bala de la cabeza”.

Seguidamente, manifestó que los funcionarios de la Dirección Departamental de Investigaciones se encuentran actuando en el lugar, los cuales reforzarán el patrullaje del sector. “Se izo presente el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta y el intendente Guillermo Montenegro, concejales y diputados se comunicaron telefónicamente conmigo también”, comentó.

Por último, comentó que recibió un llamado telefónico de un colega de Rosario para lamentar lo sucedido. “Ellos me decían que estaban acostumbrados a estas cosas allá, de hecho lo naturalizaban y que era común allá, pero acá en Mar del Plata no estaban sucediendo estas cosas. Me quedé impacto cuando me decían eso”, detalló el periodista del Marplatense.