Loable iniciativa de Bigua Rugby Club para prevenir y frenar los actos de violencia que sacuden a la sociedad

Una más que loable iniciativa ha surgido de parte de Autoridades , Comisión Directiva y del Presidente del Bigua Rugby Club de Mar del Plata en procura de prevenir futuros actos de violencia tanto fuera o dentro de la cancha de sus deportistas y dirigentes, luego del crimen de Fernando en Villa Gesell.

La iniciativa de Bigua, que está siendo girada a otras entidades deportivas de Mar del Plata con la finalidad de iniciar acciones, en forma independiente de cada club, o en su defecto en forma conjunta tiene por única finalidad frenar este espiral violento que sacude, especialmente, al sector de la juventud, pero que traspasa todos las edades.

Señalan desde Bigua que hoy impulsan este accionar luego de recoger “el guante de lo que ocurrido y sintiendo el terrible dolor de la familia de Fernando como propio , sin culpar al Rugby al 100%, pero si haciendo mea culpa de la parte que nos toca, nos gustaría seguir fomentando más” .

Entre las medidas a aplicar de inmediato, figuran:

1) Eliminar por completo la toma de alcohol en los terceros tiempos de todo los partidos del campeonato competitivo de todas las divisiones del club a partir del primer partido oficial del 2020 ,para jugadores, cocineros, entrenadores y dirigentes .

2) Desterrar del club cualquier tipo de práctica de iniciación o bautismo que contenga acciónes violentas y/o invasivas. dentro/fuera del club ,esto incluye viajes y giras .

3) Armar un ciclo de charlas debate para el club en gral y para los jugadores/as en particular, de diversos temas vinculados con la violencia ( violencia de género, noviazgos violentos . Comportamiento en grupo , adicciones etc etc ) estás charlas serán de carácter obligatorio para cada jugador que quiera representar al club.

4) Se implementará y se dará a conocer a cada jugador el reglamento interno del club y actuará el tribunal de disciplina en cada acción incorrecta que se de dentro y fuera de la cancha .

