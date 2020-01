La CGT Regional preocupada por el presupuesto de una Mar del Plata que necesita generar empleo

La CGT Regional Mar del Plata se refirió al Presupuesto 2020 y se refirió a la problemática laboral de la ciudad. En tal sentido dio a conocer un comunicado de prensa, donde señala textualmente:

No hay señales de interés en invertir en el impulso de la producción y la creación de empleo. La Secretaría de Desarrollo Productivo continúa perdiendo puntos en la participación presupuestaria total, constituyéndose en la de menor peso relativo.

Analizando los rubros dentro del área de producción, llama la atención la caída presupuestaria, en relación a la inflación, de las partidas para promoción de la economía social y solidaria. Lo mismo sucede con Promoción y Fortalecimiento del Empleo, que se reduce un 20% en términos reales con respecto al escaso presupuesto del 2019.

Creemos que es imprescindible que la ciudad ponga en marcha politicas volcadas a reactivar el mercado interno. Incentivar la producción y promover el empleo requieren inversión y decisión política. Es bajo en términos comparativos lo que el presupuesto destina a la promoción y fortalecimiento de la industria y el comercio.

El aporte municipal a la formación profesional se reduce un 15 % si tenemos en cuenta el impacto inflacionario y es el más bajo de todo el área educativa.

El presupuesto en obras no contempla inversión em el polo tecnológico, espacio fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías, tan necesario en un proyecto de crecimiento.

Por otra parte, la inversión en el parque industrial también es insuficiente para afrontar las obras necesarias para reactivar la industria.

Se ha señalado así mismo la necesidad de avanzar en un sistema de tasas municipales más progresivo, que busque gravar en mayor medida a los sectores de más poder adquisitivo para priorizar las necesidades de los sectores populares que han perdido poder adquisitivo y se encuentran muchas veces, privados de los servicios públicos esenciales. Finalmente, se reclama una política que favorezca a los sectores más golpeados de la industria, el comercio y los servicios que han sufrido el impacto de los tarifazos en combinación con una estrepitosa caída de la actividad económica.

Como central obrera tenemos mucho que decir en relación al presupuesto, no queremos ser sólo espectadores en una serie de decisiones que influyen directamente en la vida de miles de trabajadores y trabajadoras marplatenses.