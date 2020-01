El Frente de Todos continua rechazando los informes del Presupuesto 2020 de la Gestión Montenegro

Concejales del Frente de Todos cuestionaron a la secretaria Hourquebié por los nombramientos en cargos jerárquicos en detrimento de la promoción social territorial y las políticas integrales. “Ésto nos reafirma que en el fondo no es un presupuesto social, sino que mantiene los mismos montos del año anterior“, detalló la edil Marina Santoro.

Niñez, adolescencia, situación de calle, emergencia alimentaria, mujer y diversidad, adultos mayores, tarjeta de alimentos, y predio de residuos fueron algunos de los temas consultados por el bloque opositor a la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Verónica Hourquebié en el séptimo día de debate por el Presupuesto 2020.

Puntualmente, el tema de los nombramientos volvió a escena: “La planta política creció notablemente, donde antes había una subsecretaría ahora hay tres, ¿a qué responde esa discrecionalidad?“, consultaron los ediles del Frente de Todos, y pidieron a la funcionaria de Montenegro que explique por qué incorporaron tantos cargos jerárquicos.

“Realmente nos preocupa ver que la secretaría tiene muy poco margen para elaborar políticas de gestión en un contexto tan desfavorable como éste. Esto nos reafirma lo que veníamos sosteniendo: el presupuesto no es social ni sensible“, enfatizó Santoro.

Además, agregó: “Cuando les pedimos explicaciones de montos puntuales, nos contestaron que se encontraron en algunos sectores con organigramas de la gestión anterior que no habían sido acordadas con los trabajadores, por lo que siguen sin hacerse cargo”.

Por su parte, remarcó que “un presupuesto de $1.283 millones para la Secretaría de Desarrollo Social, es poco en este contexto”: “Ellos dicen que es importante porque hay un crecimiento, (el año pasado era de $780 millones) pero nunca le aplicaron la inflación. Si lo indexamos, estamos hablando del mismo presupuesto que el año pasado en una situación de plena crisis, y eso no es aceptable”.