Antes de irse, Mauricio Macri le cedió a la Ciudad 31 inmuebles del Estado nacional por $16 millones

Cuando Mauricio Macri perdió las elecciones en octubre del año pasado, la administración nacional comenzó el proceso de despedida y de traspaso del poder.

Esos casi tres meses hacia el 10 de diciembre, cuando finalmente Alberto Fernández asumió al frente del gobierno, sirvieron poco para la gestión saliente, pero de todas formas “pasaron cosas”.

Ahora se sabe que tan solo un día después de perder las elecciones, el por entonces presidente Macri le cedió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires inmuebles propiedad del Estado nacional por 16 millones de pesos, tras un decreto de Necesidad y Urgencia.

El hecho fue confirmado por el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, quien detalló que Macri cedió 31 inmuebles y terrenos que pertenecían al Estado Nacional por las zonas de Palermo y Caballito” para la especulación inmobiliaria”.

“Estamos hablando desde la legitimidad y el valor de una lógica institucional de Gobierno, no desde un plano legal, aunque lo analizaremos”, sostuvo Cosentino en declaraciones para Télam. Además, puntualizó que evaluarán si hubo o no un delito en el decreto que firmó el ex mandatario a punto de abandonar el poder.

Para el gobierno, “lo asombroso es la discrecionalidad y la decisión apresurada de bienes”.

Pero, cuál fue el artilugio por el cual el gobierno nacional trasfirió de forma inmoral las propiedades al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta (PRO).

Según el propio DNU que firmó Macri, esas particulares donaciones vinieron en auxilio “a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera” de diferentes provincias del país. Lo curioso es que, hasta la fecha, no se registra un pago similar al de Capital Federal en otra región argentina.

Horacio Rodríguez Larreta (Foto Infobae).

A partir de lo informador por el titular de la Administración de Biens del Estado, los terrenos transferidos “se otorgaron como parte de pago a la Ciudad de Buenos Aires, en donde la administración a cargo de Horacio Rodríguez Larreta se hace cargo de obras de mejoras que originalmente debían quedar a cargo de Nación”.

Otra irregularidad: por ahora dichas obras no comenzaron por parte del gobierno de la ciudad, por lo cual desde el gobierno de Alberto Fernández lo catalogan como un “pago anticipado”.

Como si fuera poco, hay una última polémica en la irregular decisión del ex gobierno de Cambiemos. El convenio de pago se realizó a través de la sociedad Plaza Ferroviaria, una entidad que tiene el 95% de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

“Esto significa que, los inmuebles que se cedieron a la Ciudad de Buenos Aires, formaban parte de los bienes de la ANSES, lo que descapitaliza el ahorro que se genera para pagarle a los jubilados”, explican desde el gobierno.