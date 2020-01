Presupuesto 2020: Dura crítica del Frente de Todos a los números presentados por Cultura

Desde el Frente de Todos se refirieron al cobro propuesto por la Secretaría de Educación “para el mejoramiento general del Sistema Educativo Municipal” durante la quinta jornada del Presupuesto 2020. Además aseguraron que en Cultura hay un presupuesto mucho menor en comparación con el de Arroyo: “Eso es mucho decir, porque fue una de las áreas más castigadas durante la última gestión”.

Este jueves fue el turno de Sebastián Puglisi, secretario de Educación municipal, y el titular de Cultura, Carlos Balmaceda, de asistir al Concejo Deliberante para defender lo presupuestado para sus áreas este año.

“En Cultura lamentablemente notamos un presupuesto mucho menor en términos reales que el de 2019, bajó 2% en relación a la gestión de Arroyo e incluso la incidencia de ese presupuesto en el general es menor“, manifestó la edil Verónica Lagos (FOTO) . “Mientras que desde lo discursivo dicen que van a poner en valor la cultura, ni siquiera han podido igualar los montos presupuestados por Arroyo, y eso es mucho decir porque ha sido una de las áreas más castigadas durante la última gestión”, agregó.

No fue el único sector en alerta, sino que también en Educación, desde el Frente de Todos hicieron llamados de atención: “Hay algunas cosas en las que insistimos en preguntar porque no han quedado claras las explicaciones del funcionario Puglisi. Lo que más nos preocupó es el aumento de la sobretasa anunciada que está dentro de la TSU y que es de un 150%. No tenemos en claro exactamente cuál va a ser el destino de esta contribución, que estaba estipulada en un primer momento en Salud y en Desarrollo Infantil, y al que ahora le agregan ‘mejoramiento del sistema educativo municipal en general'”, cuestionó Lagos.

En ese sentido, enfatizó: “No terminan de explicarnos cómo se va a aplicar ni cuál será el destino de lo recaudado. La información no está clara y al vecino le va a venir una sobretasa que no sabemos adónde va a ir”.

A su vez, sostuvo que hay confusión entre las declaraciones de los funcionarios: “Vemos que hoy no coincidieron sus exposiciones con lo dicho mediáticamente pero tampoco coinciden entre ellos. Los secretarios responden con evasivas o van utilizando argumentos que se contraponen, pero insistimos en que queremos que le digan la verdad a la gente”.