Nocturnidad: Ajustarán controles este fin de semana e implementará plan de trabajo a lo largo del año

Ante la cantidad de hechos de violencia que sucedieron en el último tiempo en Mar del Plata y la zona, este viernes se realizó una “Jornada de Trabajo sobre Nocturnidad” en el recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, de la cual participaron importantes actores de la ciudad y plantearon la necesidad de ajustar los controles para este fin de semana y de implementar un plan de trabajo a lo largo del año.

En tal sentido, la impulsora de la jornada de trabajo, Cristina Coria, en conversación con “el Retrato…” señaló que “fue un encuentro sumamente positivo, porque vinieron funcionarios de primera línea, varios concejales, el Secretario de Gobierno, de Seguridad y el de Salud, el presidente del Emtur, representantes del SAME, entre otros”.

“Se habló sobre dos planos diferentes. En primer término sobre qué conexiones pueden hacerse ahora, porque este fin de semana que comenzó es pico en concurrencia y afluencia turística, lo cual obliga a un ajuste de los controles”, sostuvo la concejal marplatense a la vez que remarcó que “en segundo término se planteó hacer un plan de trabajo a lo largo del año”.

En relación a este segundo punto, la referente de la UCR hizo hincapié en que se trató “el tema de la cobertura de servicio en la vía pública, que quizás con una extensión contratada por las empresas, el mismo se podría mejorar y se podría tener un mejor sistema” como así también de la importancia de lo que son las campañas de prevención y cambio de hábitos en lo referente al consumo de alcohol y drogas.

“También la idea es cambiar o hacer un análisis de lo que es la movilidad urbana, porque una cosa es la ciudad en verano y otra en invierno, lo cual se podría implementar ya para la próxima temporada, tal como se dijo en el encuentro”, sostuvo y comentó que, teniendo en cuenta que hay un registro provincial que establece muchas obligaciones vinculas a los sistemas de control de los accesos y permanencia, se gestionará una reunión con los funcionarios de dicha área, que está fuera de la órbita municipal.

Asimismo, remarcó que también se comprometieron a mejorar lo referente al protocolo de ruidos molestos, porque “hay horarios en que los vecinos se quejan” al igual que lo que sucede con las fiestas clandestinas. “Incluso se plantearon cosas que implican un cambio de normas, pero cada uno de los temas será tratado en el área específica”, apuntó.

En ese contexto, Coria descartó que puedan tener otro encuentro en el corto plazo, pero que ya se acordó en esta última reunión comenzar a desarrollar a partir de la semana que viene las diferentes líneas de trabajo, por ejemplo el protocolo de ruidos molestos, la ampliación de la zona de cobertura, que se dé una mayor articulación en la policía, entre otros.

Seguidamente, la referente del Concejo Deliberante reconoció que “buena parte de las actividades que se desarrollan no son en los establecimientos porque ha cambiado el formato. Cuando la gente se junta en la playa pública y ponen música, hacen una fogata o tocan la guitarra, no se puede hacer nada, por ejemplo. Las herramientas son más complejas, porque no hay un delito o una infracción clara, sino que solo una molestia a los vecinos”.

“Por eso, en el encuentro se planteó el tema de las campañas de prevención, el alcoholismo, el consumo de drogas, de ver cómo se pueden propiciar cambios de hábitos, etcétera”, señaló la concejal a la vez que habló de cambios culturales profundos que hay que hacer en la sociedad, los cuales aseguró “no se pueden dar de un día para otro”.