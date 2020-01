Trabajan para que se aplique la Ley 14798 y en la contención de sus compañeras

Alguna vez se sintió discriminada, pero nunca bajó los brazos. Al igual que sus compañeras eligió una profesión, considerada por muchos “machista”, especial pero siguió, y hoy, cuatro años después , continúa “en el trabajo que me gusta” , afirma Belén Granone otra de las guardavidas marplatense, en diálogo con “el Retrato…”, quien junto a Gloria Navarro, Valeria Fernández y Lorena Silva pusieron en conocimiento que distintas guardavidas de la zona sur de la ciudad han manteniendo varios encuentros en el último tiempo, a los efectos que cada una pueda poner en conocimiento de la otra sobre los inconvenientes o situaciones que atraviesan en la profesión como así también aportar soluciones a las mismas.

LA DISCRIMINACIÓN EMPRESARIAL

A su turnio Belén reconoció que le costó “el curso inicial, porque la facultad, el trabajo y otras responsabilidades me llevaban mucho tiempo. Empecé a conectarme en la Escuela de Surf. Me dió cada vez más ganas porque siempre era sumar herramientas”

Si bien cada vez es menos, la discriminación “especialmente de parte de los empresarios hacia mujeres guardavidas, existe. También en algún momento de compañeros”, pero aclara que “Si tengo un rescate jamás me dejan varada y eso es porque uno demuestra capacidad igual que ellos. Somos muy compañeros y me respetan mucho”.

Hoy Belén , además de la playa, trabaja como “diseñadora gráfica, y de ser parte en un negocio familiar”

Esta profesión le quita la posibilidad de salir y divertirse?

– Trabajando en la playa la vida social cambia. En los horarios libres siempre entrené porque tenemos que estar así y la vida social se corre un poco más. Pero entiendo que el trabajo requiere toda mi energía.

– Hace algún deporte en forma paralela?

Hago pileta, y pilates. No me queda tiempo pero soy así y este trabajo lo requiere. En verano nado las carreras de aguas abiertas y es una buena oportunidad para nadar con otra gente. Está bueno.

Afirma que quiero ser guardavidas “mientras lo pueda disfrutar, pero anhelo contar con mi Estudio de diseño” para acotar que “cuando ya no lo disfrute, dejaré la playa. Esto es una vocación y siempre quiero hacerlo estando apta”.

Cuando le preguntamos qué les diría a aquellas chicas que les gustaría ser guardavidas, pero no se animan que “no agachen la cabeza, ni en esto ni en nada y que el que quiere puede. Si uno quiere estar en un lugar hay que pelear. Es difícil pero se puede”.

Finalmente y el relación al reclamo de los guardavidas sobre la aplicación de la Ley Provincial N°14.798 que obliga a tener dos o mas personas en espacios que superen los 80 metros de playa, consideró que “falta bastante aún, porque quienes debieran hacer las inspecciones, no las hacen . El municipio traba bastante. Los concesionarios tienen sus arreglos con la gente de mayor poder y se hace difícil hacer visibles los reclamos. Nos ayudan los medios para visibilizar nuestro problema. No solo reclamamos salario. Uno reclama porque se corre riesgo. No somos Superman. Tenemos herramientas, pero podemos tener mala suerte.

UN ESPACIO PARA ESCUCHAR A SUS COMPAÑERAS

Hicieron saber Granone ,Navarro, Fernández y Silva que actualmente se llevan a cabo encuentros de mujeres, a los efectos que cada una pueda poner en conocimiento sobre los inconvenientes o situaciones que atraviesan en la profesión como así también aportar soluciones a las mismas.

“Tenemos reuniones mensuales y un grupo de whatsapp a través del cual gestionamos las mismas. Manejamos la información por ese medio, luego reunimos y hacemos un libro de actas para poder realmente trabajar en conjunto”, sostuvieron las afiliadas a la Unión de Guardavidas Agremiados

A su vez, remarcaron que “no importa de qué sindicato que sos, si trabajas en pileta o en el mar, sino que lo importante es que sos guardavida mujer y que queres estar informada, trabajando y conectando con las otras mujeres con la misma profesión” a la vez que aclararon que de dicho grupo de whatsapp forman parte 60 mujeres.

MUJERES JOVENES QUE SE SUMAN

“De a poco se van sumando chicas nuevas, incluso mujeres jóvenes que tienen otros entusiasmos o inquietudes. Hay algunas chicas que han atravesado, incluso, situaciones incómodas y no tienen dónde ir, por eso se acercaron a nosotras”, precisaron y añadieron que en el último tiempo también mantuvieron una reunión con autoridades de la Casa de la Mujer del Municipio de General Pueyrredón, en la cual las orientaron acerca de determinadas inquietudes que tenían.

En función de ello, apuntaron que “esto es un trabajo de hormiga, pero hay que hacerlo” como así también destacaron que desde la Unión de Guardavidas Agremiados este año consiguieron la apertura de una Subsecretaría de Igualdad de Género. “Esto no es solo para las mujeres sino para todos los que lo necesiten, nada más que somos nosotros las que lo impulsamos”, subrayaron.