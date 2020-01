Héroe cierran su gira por la costa 

La costa los recibió durante todo enero y hoy Mar del Plata los abraza en el cierre de su gira de verano, declarando el show de Héroe de Interés Cultural por parte de la Secretaría de Cultura del Partido de General Pueyrredón.

El trío lírico pop, cierra su paso por la costa bonaerense este sábado 25 de enero a las 23:15 en el Teatro Colón, espacio en el cual se presentó el pasado 18 de enero en un recital que contó con la presencia del ex combatiente de Malvinas y candidato al premio Nobel de la Paz, Julio Aro, junto a autoridades de la Fundación No Me Olvides.

Es que en 2019, Federico Picone (barítono – brillante), Alejandro Falcone (tenor Lírico – spinto) y Sebastián Russo (tenor lirico – ligero), en abril del año pasado, fueron invitados a visitar las Islas Malvinas por una semana y producir videos en homenaje a la paz con sus interpretaciones del “Aleluya”, en homenaje a los caídos (presentado oficialmente en la TV Pública) y “Desarma y sangra” en honor a los veteranos de guerra. Por este motivo es que el secretario de Cultural, Carlos Balmaceda, firmó la resolución que los declara de Interés Cultural.

El show denominado “Las canciones más bellas del mundo”, mantiene lo mejor de su repertorio, incorporando bloques de los 80/90, arias y canzonettas italianas, y lo mejor de la música mundial. Un gran repertorio, interpretado con un estilo único.

HEROE se enrola en el género Lírico-Pop, más conocido en el mundo entero como “classical crossover”, emprende el camino explorando un gran repertorio. El “Disco-Debut”, producido por Emanuel Ortega, contó con las cuerdas de la Sinfónica de Bratislava (grabadas en Eslovaquia), los arreglos y la mezcla de José Luis Pagán (Marc Anthony,Jennifer López, Chayanne, Thalia) y la masterización de Antonio Baglio (Alejandro Sanz, Laura Pausini, etc). Todo realizado en Europa, Estados Unidos y Argentina.

El trío ha realizado funciones en el ND Ateneo, Teatro Maipo, Velma Café, etc, así como en celebraciones nacionales a lo largo de todo el territorio. Este verano pasaron por Miramar, San Bernardo, Necochea y Monte Hermoso, como anticipo de la gira internacional que los llevará por Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, México, entre otros países.