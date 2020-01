Ana María Zaninetti y una apuesta superlativa: “La Nana del Paraguas Negro”

Ana María Zaninetti se destaca este verano, entre otras actividades, por la gran apuesta del espectáculo “La Nana del Paraguas Negro”, basado en la famosa historia “Mary Poppins” de P.L Travers en el Teatro Corrientes, con la coproducción de Juan Alzúa.

“La historia está pensada en una versión como más original aunque mucha de la música es de la obra que mencionaste y tiene otros matices. Tiene más de 30 artistas y muchos mensajes adaptados para la familia a lo largo del guión” comienza diciendo en diálogo con “el Retrato..” la coreógrafa, directora y productora Ana Zaninnetti , para resaltar que “No hago infantiles. Hago musicales que tienen que ver con estas propuestas integradoras. Estoy en concordancia para hacer algo que tiene que ver más con lo integral.

– Los artistas con los que trabaja son de Mar del Plata?

– Son de Mar del Plata. Todos cantan en vivo y bailan al mismo tiempo. Es comedia musical.

– Es difícil como marplatense tener un espacio en plena temporada?

– Sí. Siempre he tenido la dicha de poder hacer productos que han estado siempre en temporada pero eran propuestas para adultos. Cuando se hacen cosas para adultos estaba en teatros grandes. Pero cuando uno tiene propuestas musicales como esta se complica porque nadie apuesta al musical. Por eso agradezco mucho a Juan Alzua. Porque yo me contacté con él en el invierno y le comenté como era. Nos pusimos a trabajar y le agradezco que nos dió un horario central.

En relación al debut, lo calificó de muy bueno “Yo estoy cada 15 días. Comencé el lunes 13 y está obra viene con un back importante. Yo siempre hago para temporada de invierno en el teatro Auditorium que se llenaba todos los días. 1100 localidades. Muchas obras reversionadas y luego ganamos todos los premios Hugo

Zanineti quien cuenta en su haber con 7 Estrellas de Mar, reconoció que tiene “premios internacionales con jurados idóneos. Hoy, a pesar de tener mis reservas, anoté la obra para Los Estrella de Mar de la presente temporada. Para una premiación de este tipo es difícil con tantas obras. Es un premio polémico. Complicado. Sobre todo porque el jurado muchas veces es parte de nuestro día a día”

“ Siendo sincera yo vivo de mi estudio y pongo mis obras con el amor que tengo por los musicales. Me pago mis estudios en Broadway, veo todo, tomo clases y de ahí me nutrí toda la vida. Por eso para mí es polémico. Excelencia son los Premios Hugo”.

– Puede ser más abarcativo el teatro en un futuro y no tan dependiente de las figuras mediáticas?

– Eso se hace desde otro lado. A través de la educación, en la familia. A mí me gusta mucho leer, viajo mucho, soy curiosa y me gusta estudiar. Eso tiene que ver con la idiosincrasia del país. Es difícil. A mí Mar del Plata me ha dado todo lo que tengo. Nosotros llenamos las salas. Yo tengo mi espectáculo “Victoria en concierto” y tengo la sala explotada. Supera las expectativas. La gente va y van muchos extranjeros. Si nos difunden un poco más a nivel nacional, los artistas marplatenses serían mucho mas conocidos”

– Dentro de los musicales va a hacer bailar a Adrián Caballero.. (N. de R.: este lunes 27 de enero a las 22hs en el teatro Corrientes, el diseñador Adrián Caballero celebra los 20 años de trayectoria con un espectáculo que será un musical con un cierre espectacular)

– Lo planeamos hace años y por causas de la vida derivó en otra obra. Ahora vamos a retomar y quedé maravillada. Va a ser enorme, que él vuelva a las tablas, está muy emocionado. Yo estoy con muchos nervios pero va a ser una gran noche.