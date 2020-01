Aldosivi ya tiene todo listo para recibir a Lanús en el Mundialista

El Tiburón, tiene como objetivo principal mantener la categoría, en el reinicio de la Superliga. A horas del reinicio de la Superliga, y el encargado de levantar el telón será Aldosivi. Su entrenador Guillermo Hoyos tendría definido el equipo para recibir al granate este viernes desde las 17.35, por la fecha número 17 en el estadio José María Minella.

Una probable formación sería: Luciano Pocrnjic; Caín Fara, Leonel Galeano, Marcos Miers, Lucas Villalba; Federico Gino, Leabdro Maciel, Francisco Grahl; Facundo Bertoglio, Gonzalo Verón y Federico Andrada.

Lo curioso que el equipo marplatense no jugó amistosos en la pretemporada, solo realizó trabajo físico y táctico, en jornadas de doble turno. Sumó como refuerzos durante el receso al zaguero paraguayo Mario López Quintana (proveniente de Santiago Wanderers de Chile), el mediocampista ofensivo Pablo Becker (de Rosario Central) y el delantero Rodrigo Contreras (de Necaxa de México).

En la antesala del debut de Aldosivi hablamos con Cain Fara sobre lo que deja esta pretemporada, quizás atípica, al no haber jugado ningún amistoso.

¿Una nueva pretemporada, fuerte para lo que se viene pero sin amistosos, como te preparás?

Si, sin amistosos, pero con mucho trabajo intenso, la verdad que fue una pretemporada en la cual tratamos de captar la idea del técnico, que fue muy intensa muy exigente a nivel físico, pero nos sirve mucho para ponernos bien de cara al comienzo del torneo.

Cómo llevas el trabajo doble turno y la suma del entrenamiento en con trabajos en arena

Muy bien, a nosotros nos hizo muy bien, fue muy exigente pero con el grupo lo sacamos adelante, hay una unión importante, estamos tratando de captar todo lo que nos dice el cuerpo técnico, de adaptarnos al sistema de juego de perfeccionarnos, quedamos con una muy buena imagen con Colón.

Obviamente tenemos mucho que corregir, lo estamos potenciando ahora en la pretemporada, para el partido con Lanús, para arrancar de la mejor manera.

Se encuentran en una posición complicada actualmente pero faltan muchos partidos todavía para mejorar la posición.

Si obvio, sabemos que estamos ahí en la lucha por la permanencia, pero también corregimos muchas cosas, el grupo está apuntando hacia arriba, mejoramos en los aspectos físicos y tácticos y depende de nosotros. Sabemos que tenemos un inicio de torneo complicado con rivales duros; pero nosotros nos pudimos potenciar de la mejor manera para poder sacar el club adelante.

Vos arrancaste de menos a más, terminaste de muy buena manera y demostrando que estas para titular a pesar de no ser ese tu posición.

Si, Guillermo (Hoyos) me dio confianza, en una posición que no es habitual mía, pero me sentí bien, el equipo en sí me ayudó muchísimo, la integridad que tenemos, creo que eso es lo que más caracteriza a este grupo, para los que vamos entrando y llegando; si bien se armó un plantel nuevo, entre todos hacemos que el que llegue se sienta bien, que aunque no sea la posición trate de rendir de la mejor manera, de potenciar a los que quedan afuera. Manu (Iñiguez) con el tema de la lesión fue uno de los que también estaba encima, se preocupa si me va bien, para potenciarme en la posición actual, porque yo soy central ahora me toca jugar como lateral y trato de hacerlo de la mejor manera, vamos para adelante.

Se te ve cómodo en la posición y áspero defendiendo el lugar

Si trato de potenciar mis virtudes, que es en el mano a mano, quizás el juego aéreo y de más. En el partido con independiente, lo de Cecilio Domingo, (se refirió al roce con el jugador) ahí pudimos sacar un buen resultado, con un hombre menos y con Colón también, pudimos mantenernos en cero, que hace mucho no se lograba. Lo que queremos seguir potenciando es la defensa y que no nos hagan goles.