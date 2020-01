Ona Palumbo, un talento deportivo del Patín Artístico, se va a EEUU para poder seguir creciendo

Después de haber tenido un gran año deportivo y de haber conseguido destacarse en los diferentes torneos nacionales y sudamericanos que se presentaron, la marplatense y patinadora artística de 13 años, Ona Palumbo, visitó la redacción de “el Retrato…” para hablar de sus sueños deportivos . En tal sentido adelantó que se encuentra próxima a viajar y comenzar una nueva vida en los Estados Unidos a los efectos de poder perfeccionarse en el mundo del patín artístico. “Quisiera poder participar de un mundial o de los juegos Panamericanos”, precisó.

La deportista marplatense Ona Palumbo comenzó en este deporte a los 4 años y hoy con tan solo 13 años participó de 51 torneos y ganó 47 de ellos. “Practico patín individualmente unas 4 o 5 horas por día”, indicó la joven en conversación con “el Retrato…”

“Mi hermana empezó con esto. Quise intentar y por eso comencé a los 4 años a patinar. Me caía todo el tiempo, asique dejé un tiempo y después volví”, recordó la joven a la vez que comentó que previo a ello realizó gimnasia artística, actividad en la cual también obtuvo “buenos resultados”, pero que debió abandonar por diferentes motivos.

En relación a los torneos en los cuales participó como patinadora artística reconoció que “el que mejor” desempeño tuvo fue uno nacional que se hizo en 2019, donde consiguió el primer puesto entre 14 competidores, como así precisó que este año también participó de otra competencia nacional en la que quedó quinta entre 30 personas, en otra que quedó cuarta y en una última novena.

La joven también se destacó en otras competencias internacionales. “Hice un Sudamericano hace dos años, en el cual quedé cuarta entre 14 personas”, afirmó a la vez que hizo hincapié en que este 2020 seguirá compitiendo y participando de los diferentes torneos que se vayan presentando. “Se va a hacer un open que no se sabe si aún se hace, y un nacional”, subrayó.

Asimismo, se refirió al nivel de patín artístico que existe en Mar del Plata. “En los torneos que se hacen en la ciudad no compito con nadie de acá. Los tornes son por categoría y edad y no hay ninguna de la edad que compita contra mí”, apuntó a la vez que aclaró que hay muchas chicas que practican este deporte en Mar del Plata, pero ninguna que se encuentre a su mismo nivel.

“Me gustaría competir con más gente, porque ahí me podría ver el progreso de todo el año y demás, pero no hay chicas de mi misma edad, categoría y nivel en Mar del Plata. Los torneos nacionales son donde me pruebo, en los cuales veo a las demás lo que hacen”, sostuvo la joven de 13 años y añadió: “Me gustaría tener rivales en Mar del Plata para ver cómo estoy y probarme”.

En ese marco, remarcó que en Mar del Plata hay más de 2 mil chicas que practican esta disciplina. “Muchas se quedan en niveles más bajos y no las suben, porque no entrenan lo suficiente para seguir escalando”, consideró. “Quisiera poder participar de un mundial o de los juegos Panamericanos”, afirmó y añadió que se encuentra a la espera de los resultados de clasificación de los Juegos Panamericanos

“En el Once Unidos a algunos deportes no le dan mucha bola, no hay espacio suficiente para entrenar de hecho”, apuntó la joven a la vez que comentó que le gustaría hacer patín con una pareja, pero que no hay suficientes hombres para ello. “En el club entrenan solo dos y son más chicos de edad”, aclaró. Por último, la marplatense hizo hincapié en que durante un certamen de patín muestra saltos con rutina.

Hoy merced a gestiones de su entorno ha logrado un espacio para poder entrenar en el Polideportivo de Libertad y en el Patinódromo, los días que no llueve “esto me frena mucho también” afirmó Ona, que a lo largo del año ha viajado por la Provincia a inaugurar “Polis” ya que estoy becada por la Secretaría de Deportes.