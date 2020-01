Alvarado empató con Tigre 2 a 2 en el amistoso jugado en Kimberley

El conjunto de Juan Pablo Pumpido realizó su cuarto amistoso e igualó 2 a 2 con Tigre en la cancha de Kimberley.

Un entretenida partido de fútbol se vivió en “José Alberto Valle”, Tigre y Alvarado se midieron en la cancha principal, ambos equipos comparten la categoría de la Primera Nacional y se preparan para el reinicio de la competencia el 8 de febrero.

En la primera media hora el partido fue de ida y vuelta y muy entretenido, mientras que el segundo tiempo fue todo lo contrario, finalizó empatado 2 a 2. En el segundo partido donde juegan los denominados “suplentes” la diferencia de los de Victoria fue más amplia y ganaron por un contundente 4 a 0.

En el primer tiempo manejaron bien la pelota generaron varias situaciones de gol y tuvieron más espacios. Los dirigidos por Pumpido aprovecharon una distracción defensiva para sacar ventaja con un anticipo de Nicolás Rinaldi, después de un córner de Becker que cabeceó para conseguir el 1 a 0. Con el resultado a favor, fue mejor la tenencia de pelota y fue superior a Tigre, que le costó encontrar profundidad. El “torito” tuvo chances de ampliar la diferencia, después que Oliva pateara al arco y por centímetros la pelota se fue acariciando el palo izquierdo.

El que fue creciendo, fue Prediger y fue el autor para que el equipo de Gorosito en un rato lo diera vuelta, con un penal pateado por Dening tras una mano de Rinaldi y con un golazo de Juan Ignacio Cavallaro, después de una excelente jugada colectiva, con un derechazo desde afuera del área grande que se colgó del ángulo izquierdo de Bilbao.

En el segundo tiempo, el ritmo cambió, las modificaciones hicieron el juego más lento. En una buena acción de Giordana, que fue frenado por el rival convirtiéndole penal, que el propio delantero lo cambió por gol. Después fueron pelotazos y pocas jugadas de riesgos. La acción vino con la “expulsión” de Jorge Zules Caicedo por decirle algo indebido al árbitro, el colombiano se plantó y no quería salir de la cancha, a pesar del ingreso del cuerpo técnico para convencerlo. El juego estuvo parado más de cinco minutos, y cuando parecía que el jugador se retiraba ingresó Pumpido, pidiendo que no le desarmen el equipo, por lo que Caicedo volvió sobre sus pasos y no salió de la cancha para finalizar el encuentro.

En el segundo turno, Tigre marcó su jerarquía y aprovechó a un Alvarado con muchos juveniles, además de los dos nuevos refuerzos, Leandro Navarro y Nicolás Anderegen, que comenzaron de apoco a conocer a sus compañeros. Los de Victoria no dieron respiro en el inicio del partido y golpeó rápido, con una buena jugada colectiva que concretó Villarruel, a los pocos minutos desde tiro libre con una excelente ejecución de Melivilo que la colgó en del ángulo de Morata y antes de finalizar el primer tiempo, el “chino” Luna le ganó de a Quiles de arriba para marcar el 3 a 0.

En el segundo tiempo, nuevamente por los cambios realizados, se perdió algo de ritmo en el partido y ya no hubo tantas situaciones de gol, a Alvarado se le complicó cerrar algunas jugadas y encontrar espacios. Pero Tigre a pocos minutos del cierre consiguió marcar el cuarto gol con el recién ingresado Leizza.

Esto fue una nueva prueba para los dirigidos por Pumpido, que todavía no perdieron, ya que ganaron a dos equipos de primera, (Unión y Argentinos) y luego igualó con sus pares (Quilmes y Tigre). Lo llamativo del primer encuentro, fue la presencia de Jorge Zules Caicedo, ya que estaría por irse a Unión de Santa Fé, según los trascendidos ya estaría todo acordado con el club. Sólo resta esperar, ya que es muy probable que el colombianos deje formar parte del plantel en las próximas horas.

Sintesis – Primer Partido

Tigre (2): Marinelli; Pérez Acuña, Alcoba, Moiraghi y Lucas Rodriguez; Morales, Prediger, Ortiz y Cavallaro; Larrondo y Dening.

DT : Néstor Gorosito

Alvarado (2): Emanuel Bilbao; Lucas Fernández, Santiago Zurbriggen, Jorge Zules Caicedo y Maximiliano Oliva; Lucas Algozino, Maximiliano Gonzalez, Nicolas RInaldi y Diego Becker; Santiago Giordana y Germán Rivero.

DT : Juan Pablo Pumpido

Goles: PT 11’ Rinaldi, (A), Dening, de penal (T) y 31’ Cavallaro (T); ST 13’ Giordana (A).

Cambios Alvarado : Algozino por Vidal; Becker por Garcia; Giordana por Bracamonte

Cambios Tigre: Bolaño por Larrondo; Villarruel por Cavallaro

Arbitro: Pablo Juárez

Cancha: Kimberley

Sintesis – Segundo Partido

Tigre (4): Wolff; Galmarini, Ezequiel Rodriguez, Canuto y Sosa; Cardozo, Villarruel, Melivilo y Ramis; Díaz y Luna.

Alvarado (0): Pablo Morata; Matías Caro, Martín Quiles, Mateo DI Molfetta y Fernando Ponce; Gaspar Gentile, Leandro Teijo, Leandro Navarro y Walter Bracamonte; Robertino Giacomini y Nicolás Andereggen.

Goles: PT 14’ Villarruel (T), 18’ Melivito (T) y 35’ Luna (T); ST 35’ Leizza (T).

Cambios Tigre: Giacopuzzi Y Dominguez por Rodriguez y Villarruel. Bustamante por Luna y Leizza por Canuto

Cambios Alvarado : Bracamonte por Jaurena; Giacomini por Ramirez