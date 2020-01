Reprograman la Maratón de los Mozos

Debido a una disposición Municipal con motivo del recital gratuitos que Divididos brindará en las Toscas y el gran número de público que se espera, UTHGRA informó que debe reprogramar la XVII Maratón de Mozos y Camareras para el sábado 1 de febrero. Los interesados en inscribirse pueden seguir acercándose a la sede gremial de San Luis 2548 o el mismo día de la carrera.

Ese día a las 17, desde el Torreón del Monje hasta el Hotel Hermitage (Sarmiento y la costa) se llevará a cabo este tradicional encuentro de los trabajadores y el turismo. Organizada por UTHGRA Mar del Plata, se desarrollará en dos categorías: Camareras de todas las edades y mozos de todas las edades. Los premios en este 2020 ascienden a $20 mil para los 1ros puestos, $15 mil para los segundos y $12 mil para los del tercer lugar.

En esta oportunidad, los encargados de recibir a todos los participantes y alentarlos antes y durante la carrera serán la actriz Ana Acosta (quien se encuentra realizando temporada con El Show de los Cuernos, en el Teatro Carreras) y la Tota Santillán (encabeza La Revista del Angel, en el Teatro del Angel).

Estarán acompañados además por la secretaria General Adjunta de UTHGRA Nancy Todoroff, su comisión directiva y un gran número de anunciantes que se sumó en esta edición: De Top Cake, Dino café, Tasty Rails, Coca cola, Asociación Hotelera y Gastronómica, Cocina Mama, Little, The Winer Bar, La Fonte d’ Oro, Sao medialunas, Hotel Dos Reyes, María René, Montecatini, Cabrales, Adorado, La Taberna de Papá, Hotel Primacy, Biutiful Bistró, Centro Comercial del Puerto, Jardines del Eden, Hotel Spa República, Lima Linda, Hotel Dos Reyes, The Wine Bar, La Palmera, Hops cervecería, Torres de Manantiales, Rocco Cocina Grill, Hotel UTHGRA SAsso, Zafarrancho, Hotel UTHGRA Presidente Perón, UTHGRA del mar, Confitería Boston, Hotel Cervantes, Hotel Ortegal, Hotel Vaness y Hotel Miglierina.