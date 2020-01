La dramática historia de Isabella Jones, la vedette trans que triunfa en Mar del Plata

En el marco de su debut esta temporada en la cartelera teatral marplatense, la trans mas talentosa del momento y recientemente llegada de Estados Unidos, Isabella Jones, que forma parte de la obra “Popularisimos” encabezada por Antonio Ríos y de “Divertidisimos” junto a Guido Suller, dialogó con “el Retrato…” y recordó a sus inicios en el mundo artístico. “Mis padres querían cambiar mi identidad de género y me mandaron a Australia. Tenía que volver a ser hombre para ellos, pero yo les dije que eso era imposible”, destacó la artista nacida en Uruguay que le tocó vivir un verdadero calvario.

Isabella Jones se convirtió esta temporada en la vedette estrella de la obra “Popularisimos” que cuenta como atracción sobre el escenario a Antonio Rios , el cual debutó en Teatro Del Ángel tras 30 años de trayectoria recorriendo toda latinoamerica y Argentina. Además, forman parte de la obra los hermanos Ciarmella, tenores Valerenses, Pablo Linardi, Maldito Peke, junto a bailarinas de la ciudad de Mar del Plata con coreografías de Alejandro Vidal y el DJ Marplatense DJ Tano Bertolini.

La artista nacida en Uruguay también está haciendo temporada junto con Guido Suller, donde es parte del elenco de “Divertidísimos”, cuyas funciones son viernes, sábados y domingos a las 23,30 en el Teatro El Ángel. “Soy la única vedette de los dos espectáculos. Hago dos cuadros musicales en total. Con Guido hago actuaciones como de la novia y tengo un parto en vivo siendo trans”, señaló la artista

Recientemente llegada a la Argentina y después de debutar en el teatro marplatense con dos obras, la vedette afirmó: “No conocía al público de esta ciudad, solo al de Buenos Aires. Me sorprendí mucho acá, porque la gente es como más sencilla, amorosa, directa y me ha gustado mucho eso” y reconoció que “igualmente hacer teatro está difícil para cualquiera”.

“Me encanta hacerlos sonreír y lograr una conexión con el público que me energiza”, indicó a la vez que aclaró que recién en la parte del saludo final de la obra es cuando se dice “que soy la vedette trans. La gente se sorprende de una manera impresionante. Me gusta que vean mi cuadro pensando que soy una chica genética y que después se enteren que soy la vedette trans”.

Isabella Jones comenzó a trabajar en el teatro nacional con la reconocida Carmen Barbieri, quién la invitó a diferentes eventos que tenía para que se prepara como vedette. “Gracias a Carmen empecé a conocer a otra gente y estoy hoy en Mar del Plata”, afirmó.

-¿Es difícil hoy poder trabajar en el mundo artístico siendo trans?

-Es difícil, porque se juzga mucho la apariencia: si sos muy femenina, muy masculina, con demasiadas operaciones, con pocas operaciones y demás. A mí me fue bien, porque soy naturalmente femenina. Gracias a Dios no tuve que hacerme muchas operaciones, por ejemplo mi piel es muy blanca y Carmen me dijo que nunca tome sol, que iba a ser presentada de esa forma como la vedette que nunca tomó sol.

-¿Te fue difícil en la vida mantenerte en esta posición?

-Lo estoy viendo muy difícil ahora, porque yo llegue de Estados Unidos hace un año. Conocí a Carmen Barbieri hace 8 meses y estoy acá ahora. Fue todo muy flash, muy rápido y conocer la gente del ambiente, los que te quieren usar, la que no, la que te quiere ayudar y ha sido como un curso super intensivo.

–¿A qué edad te diste cuenta que eras más femenina?

-Súper joven. Yo ya lo

sabía desde que tengo uso de razón. A los 4 o 5 años ya me estaba poniendo los brillos de mi m

adre, me maquillaba y la gente me llamaba gordita, me veían muy femenina desde muy chico.

–¿Cómo lo tomaron tus padres cuando se enteraron?

-Lo difícil es que yo venía de padres pastores evangélicos, entonces mi transición fue muy complicada desde ese lugar. Tuve que transicionar en la iglesia. Empecé a participar de la misma, ya que en las iglesias evangélicas hay como 4 mil personas, hacen música y una especie de concierto en vivo. Yo grababa CDs en vivo como trans, pero muchos pastores empezaron a criticar eso. Ahí fue cuando mis padres me mandaron a Australia a un instituto médico a cambiar. Yo les dije que no podía cambiar. Fue un calvario. Tenía 22 años a esa altura.

-¿Qué querían cambiar tus padres en vos?

–Mi identidad de género. Me decían que estaban perdiendo plata, gente en la iglesia, que otros pastores los criticaban y que yo tenía que cambiar para ayudar a la iglesia. Tenía que volver a ser hombre para ellos, pero yo les dije que eso era imposible. Me quedé en Australia, ya que mi familia era muy poderosa y tenían iglesias en todo el mundo, hasta que un día me cortaron la ayuda económica. Yo quedé en la calle, cuando toda la vida había estudiado con tutores y demás en casa para no tener malas influencias. Tuve una vida muy protegida.

–¿Cómo sobreviviste a ese rechazo familiar?

-Como todas las trans. Tuve mis primeras experiencias sexuales haciendo favores, pero pude salir de ese inframundo. Me hice operaciones y salí adelante. Me mudé a Estados Unidos y conocí a mi actual marido con quién decidimos después de muchos años venir a Argentina. Yo quería triunfar en Sudamérica, porque es de donde me echaron mis padres. Quería hacer algo artístico, ya que extrañaba el contacto con el público que tenía en la iglesia con los conciertos.

–¿Dónde vivían cuando te separaste de tus padres?

-En Uruguay, que es donde tienen la iglesia central. Mi papá es americano y mi mamá es de la localidad de Quilmes, en Argentina. Yo nací en Uruguay, pero me siento más argentina que uruguaya por mi forma de hablar, mi personalidad, etcétera.

En ese contexto hizo hincapié en conversación con “el Retrato…” en la evolución que han tenido las cuestiones de género en el último tiempo en el país y apuntó: “Justamente esa fue una de las razones por las que vinimos acá, ya que en Estados Unidos con Trump las cosas se pusieron difíciles”.

A su vez, añadió: “No cambié mi documento y no tengo desesperación por hacerlo, porque soy muy femenina y muy segura de mi misma” y recordó una situación de discriminación que vivió por ello en Estados Unidos. “Cuando fui a un hospital en Estados Unidos me trataron tan mal que ahí fue la gotita que rebalsó el vaso, que me hizo tomar la decisión de venir a Argentina a probar suerte”, subrayó.

Por último se refirió a su situación laboral futura y remarcó: “Muchos me ven con un esposo americano y ya piensan que soy millonaria, que puede invertir. Tuve malas experiencias con la gente que trabajé antes, ya que hubo mucho aprovechamiento e interés” a la vez que manifestó su agradecimiento al productor marplatense Juan Alzúa.