Daniel Iza orgulloso del respaldo brindado por el Chapa Retegui al hockey marplatense

Daniel Iza, Presidente de la Asociación Marplatense de Hockey se mostró orgulloso de los elogios del Técnico de Las Leonas, el Chapa Retegui quien destacó la labor que viene haciendo, junto al resto de la Comisión Directiva por el crecimiento de esa actividad en Mar del Plata.

“Me enorgullece este respaldo, máxime viniendo del mejor entrenador del mundo, el hecho de que reconozca el trabajo de la diligencia es importante porque los dirigentes siempre tenemos la tarea ingrata de tener que poner límites. Realmente a veces no nos valoran” acotando que “siempre es bueno y debo decir que el Chapa habla siempre bien de la dirigencia. Por supuesto que me enaltece y me da satisfacción”.

Sobre la presencia del plantel de Las Leonas y que hayan elegido esta ciudad en la previa de un nuevo sueño olímpico, Iza remarcó ante “el Retrato…” que “estamos trabajando hace ya un tiempo para este desafío que es organizar estos nueve partidos contra España y Japón. Y realmente toda la gente que trabaja en la asociación son todos dirigentes ad honorem que ponen su tiempo y dedicación para que esto salga del nivel que creemos que Mar del Plata merece y tiene que demostrar”