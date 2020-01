Pro Mujeres junto a “Por Amor a los Niños”

Pro Mujeres se acercó a colaborar con la fundación “Por amor a los niños” con algunos alimentos y juguetes. Esta entidad es una Asociación Filantrópica que fue fundada en 1989 en la Ciudad de Mar del Plata. Nació como un sueño de profunda fe en la fuerza del amor, para crecer en la comprensión de las dificultades que ocasionan las patologías de alto riesgo en la vida de los niños.

Su misión es albergar y asistir a niños con enfermedades de alto riesgo que se atiendan en el Hospital Materno Infantil que no residan en la Ciudad de Mar del Plata. También se ofrece asistencia legal y psicológica a las familias, alimentos no perecederos, calzado y ropa, medicamentos, etc.

Cuenta con un grupo de voluntarias que tienen su asiento en el Hospital Materno Infantil donde prestan sus servicios. Están siempre atentas a la detección de pacientes oncológicos de familias de bajos recursos que vivan en las afueras de la ciudad que requieran de su apoyo y asesoramiento. La casa donde se asienta la asociación cuenta con tres habitaciones amplias y totalmente equipadas con muebles, ropa de cama, televisores, y demás, para asegurar la agradable estadía de los actuales y futuros residentes.

Por otro lado, también distribuyen los días Jueves bolsones de alimentos variados a las familias de pacientes oncológicos que residen en Mar del Plata (en la actualidad son aproximadamente 30 las familias beneficiadas)