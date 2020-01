Palumbo: “Cuando los mecanismos de prevención no están encadenados, aparece la violencia”

“Lo que está pasando con los chicos por este tiempo es preocupante pero no es nuevo ni de ahora. Esto viene de siempre por una política que no está adecuada a las exigencias del cambio cultural y de cómo ve la gente hoy lo que es un divertimento, una salida o un espectáculo. Acá se contraponen otras cosas por un tema social y porque no hay reglas claras. El límite lo pone uno” dijo Claudio Palumbo quien desde hace años viene realizando “Seguridad” en distintos tipos de eventos que se realizan en Mar del Plata y también por todo el país, ante “el Retrato…”

No tuvo dudas en afirmar que “quien le debe poner límites a esto es el Gobierno”, coincidiendo de manera total que “los padres tienen un papel preponderante… Totalmente. La educación. El tema de los grupos violentos lo veo como que se gesta en determinada situación y se acrecienta la violencia. Cuando los mecanismos de prevención no están encadenados y dejan espacios, aparece la violencia. Yo lo viví en EEUU, en Nueva York. En Brasil.

– No le da la sensación que estamos al límite en Mar del Plata de que pase lo que pasó en Gesell?

– Eso es en todo el país. Esto puede pasar en Bariloche. Y pasa. Que salga o no salga en la tele es un tema de distancia. Mar del Plata hoy tiene todas las cámaras y sale en televisión. Antes no salía porque no había internet, nadie filmaba, no había especulaciones con abogados y pasaba igual.

“ACÁ NO HAY RESPALDO. DISCUTEN CON LA SEGURIDAD. NO ACATAN LAS NORMAS”

– El Estado es un gran ausente; pero el privado no tiene responsabilidad? Usted sabe de eso…

– Hay. Pero en un porcentaje mínimo. No va por ahí. Se la hago simple. Usted va a cualquier lugar de EEUU y se comporta mal en cualquier establecimiento y viene seguridad a invitarlo a retirarse. La gente acata porque sabe que detrás hay un respaldo. Acá no hay respaldo. Discuten con la seguridad. No acatan las normas de funcionamiento. Y cuando se llega afuera se pasa de lo laboral a lo personal. Yo tengo un esquema de trabajo para que eso no sea personal sino grupal. Yo recambio la seguridad. Pero cuando sale la persona del lugar, es con quién mejor habló.

– Le ha pasado algo como lo que recientemente sucedió en Mar del Plata?

– Esos son dos casos aislados que no se pueden tomar en comparación.

– Pero pusieron el tema sobre el tapete…

– Que hubiera pasado con un sistema encadenado de prevención? No hubiera pasado. Falla el Estado. La política y la Justicia. Cuando se pongan de acuerdo en lo que quieran hacer y lo hagan ya está. Y sepa que no le mencioné a la policía. Porque tiene que actuar en base a lo que puede actuar.

“HOY EL LIBERTINAJE QUE HAY ES PORQUE NO EXISTEN NORMAS”

Sobre si las personas de seguridad están bien preparadas para este tipo de eventos violentos, recordó que “La policía provincial tuvo en la época de Scioli seis meses de preparación. Y les daban un arma. Hoy tienen un curso un poco más largo”; acotando que esto se puede mejorar, indicó “Yo lo he planteado. Cuando haya un proyecto serio yo me sumo. Cómo me sumé al proyecto de la Policía Local. El proyecto lo había armado en el 94. Era muy parecido pero yo me basaba en la nocturnidad. Yo creo que se pueden bajar esos problemas. Hoy el libertinaje que hay es porque no existen normas. Es un conflicto social. Si a usted lo para un policía y le dice que no corte la calle van y la cortan igual. Si uno no vive en un lugar con normas es imposible, afirmando además que “La justicia no actúa tampoco. No hay lugares donde poner a la gente”.

– Usted como papá que le dice a otro papá cuando sale su hijo?

– No le puedo garantizar nada. La exposición va a estar. Cómo padre uno puede dar consejos pero es complicado. Porque si el chico no ve normas de quienes tienen que dar el ejemplo, como se hace? Los que tienen que dar el ejemplo no son ejemplo de nada. Los chicos se quieren ir adónde ven normas. Es muy difícil hoy”.

“LAS FIESTAS Y LA NOCTURNIDAD ESTÁN INCONTROLABLE

Entiende que “ el problema es la droga. Las fiestas y la nocturnidad están incontrolable. El personal de prevención pierde el encadenamiento laboral cuando queda solo como un juez para decidir qué hace. Pasa a ser una decisión personal y ahí se pueden equivocar. Hago esto hace 35 años y diez años fui seguridad de Los Redondos. Se imaginará que algo sé. No me hablen de eventos masivos. Los he coordinado. Sé lo que pasa y como se puede actuar. Pero las tendencias van cambiando. Yo he hecho cursos de prevención hace años. Con abogados y médicos dónde se les explicaba todo.

Señaló que a su entender las medidas a tomarse de inmediato desde el poder político sonv “Presencia y actuación. Si en un boliche alguien viene con un documento y se ve que está borroneado, y después venía minoridad, la responsabilidad era del empresario. Cada cual cuida su negocio. La responsabilidad es la prevención dentro de su negocio. La seguridad no es de él. Uno puede hacer prevención en su negocio pero la seguridad la hace la policía.

– Los patovicas están preparados?

– Yo este fin de semana hice Ciro y no tuve ni un solo problema. Hubo temas de robos y agarramos 5 oportunistas. Robaban teléfonos. Cuando los agarramos ya los habían descartado. Bueno yo creo que para prevenir hay que prohibir el ingreso con mochilas. Eso es trabajar sobre la prevención. Trabajar en conjunto empresarios, policías. Todos.