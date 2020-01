Montenegro presentó el programa de beneficios “Soy Marplatense”

El intendente Guillermo Montenegro presentó este martes el programa de beneficios para vecinos denominado “Soy Marplatense”, una propuesta dirigida exclusivamente a vecinos de nuestra ciudad con beneficios en distintos comercios y espacios culturales a los que podrán acceder con la simple presentación de su DNI que acredite domicilio en General Pueyrredon. Ya se han sumando 353 locales comerciales y se pueden consultar ingresando en www.mardelplata.gob.ar/soymarplatense

Durante la presentación, llevada a cabo en la fábrica de la Cooperativa El Nuevo Amanecer, uno de los comercios que se sumaron a esta iniciativa, Montenegro precisó: “Estoy orgulloso de lo que estamos presentando. Esto nos ayuda a todos y fue muy bien recibido por los comerciantes de General Pueyrredon. Este programa va en línea sobre lo que planteamos, la importancia que tiene la temporada y la necesidad de cuidar al marplatense, al mismo tiempo de exigirle a los que nos visitan que cuiden nuestra ciudad. En esto vamos a ser muy exigentes”.

Asimismo, el Intendente agregó que esta propuesta también tiene por objetivo “compartir esta relación de solidaridad bien entendida, de ayuda entre nosotros, sobre todo los que ‘aguantamos todo el año’, como decimos en la mesa de café. Es importante que las personas que empujamos todo el año tengamos ese reconocimiento de alguna manera”.

Por último, el jefe comunal agradeció a los comerciantes por sumarse a esta propuesta y “estar a la altura de las circunstancias en un momento donde todos necesitamos de todos. Fueron muy solidarios y rápidamente se engancharon con la idea y también trajeron proyectos nuevos”.

MÁS DETALLES DEL PROGRAMA

Los beneficios pueden ser descuentos en precios o promociones con bonificación en ciertos productos entre otras modalidades. La adhesión de los comercios a este programa es libre y gratuita, exhibirán en sus locales una gráfica que indicará “Comercio adherido al programa de beneficios Soy Marplatense”.

Los vecinos con su DNI obtienen beneficios en comercios locales adheridos, que a su vez se benefician con un incremento de sus ventas y fidelización de sus clientes de todo el año.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo se informó que, además, se busca incentivar la producción y el comercio local porque tiene muchos beneficios directos, como la generación y defensa de fuentes de trabajo, la consolidación de las empresas locales, el cuidado del medioambiente y el fortalecimiento de la identidad local.

Cabe destacar que el programa “Soy Marplatense” incluye todos los beneficios del DNI Cultural, por lo tanto, para acceder a los mismos, únicamente se deberá presentar el DNI personal sin necesidad de presentar el DNI Cultura

“POTENCIAR EL COMERCIO EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN LOCAL”

Por su parte, Fernando Muro, titular de la Secretaría de Desarrollo Productivo, añadió que “es un programa que va en consonancia con una línea de trabajo de potenciar el comercio el desarrollo y producción local. Esto se suma a otras propuestas como ‘Hecho en Mar del Plata’, ‘Compre marplatense’ y otros programas de defensa de la identidad local del comercio y la industria”.

Además, en la jornada estuvieron presentes Carlos Balmaceda, secretario de Cultura; Lucia Bonifatti, Subsecretaria Modernización; Antonela Fasano, Directora General de Comercio e Industria y Desarrollo de Inversiones; Pablo Nogues, Director General de Cooperativas y Mutuales; el subsecretario de Desarrollo Productivo; Gustavo Serebrinsky, y empresarios locales en representación de diversos comercios de la ciudad que adhirieron al programa.

Pro Mujeres junto a “Por Amor a los Niños”

Pro Mujeres se acercó a colaborar con la fundación “Por amor a los niños” con algunos alimentos y juguetes. Esta entidad es una Asociación Filantrópica que fue fundada en 1989 en la Ciudad de Mar del Plata. Nació como un sueño de profunda fe en la fuerza del amor, para crecer en la comprensión de las dificultades que ocasionan las patologías de alto riesgo en la vida de los niños.

Su misión es albergar y asistir a niños con enfermedades de alto riesgo que se atiendan en el Hospital Materno Infantil que no residan en la Ciudad de Mar del Plata. También se ofrece asistencia legal y psicológica a las familias, alimentos no perecederos, calzado y ropa, medicamentos, etc.

Cuenta con un grupo de voluntarias que tienen su asiento en el Hospital Materno Infantil donde prestan sus servicios. Están siempre atentas a la detección de pacientes oncológicos de familias de bajos recursos que vivan en las afueras de la ciudad que requieran de su apoyo y asesoramiento. La casa donde se asienta la asociación cuenta con tres habitaciones amplias y totalmente equipadas con muebles, ropa de cama, televisores, y demás, para asegurar la agradable estadía de los actuales y futuros residentes.

Por otro lado, también distribuyen los días Jueves bolsones de alimentos variados a las familias de pacientes oncológicos que residen en Mar del Plata (en la actualidad son aproximadamente 30 las familias beneficiadas)